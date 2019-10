Mike Pence respalda la publicación de las transcripciones de sus llamadas con Ucrania

El vicepresidente se distancia de la negativa de la Administración de no entregar información para la investigación del juicio contra Trump

El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles que no tiene ninguna objeción a que la Casa Blanca publique transcripciones de sus conversaciones con el presidente ucraniano, una medida que dijo que los abogados de la Casa Blanca están considerando, incluso cuando la Administración se ha negado a entregar otros documentos solicitados por los demócratas de la Cámara, como parte de su investigación de juicio político, informa USA Today.

“No tendría objeciones a eso, y estamos hablando de eso con el abogado de la Casa Blanca mientras hablo con ustedes”, dijo Pence a los periodistas durante un viaje a Iowa.

Fue menos directo cuando los periodistas le preguntaron cinco veces si alguna vez estaba al tanto de los esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara a Joe Biden y su familia.

Pence respondió que nunca discutió sobre Joe Biden y su hijo con Zelensky, que Zelensky dijo que no estaba presionado, que el resumen de la llamada de Trump con Zelensky no muestra un quid pro quo, y que el tema de la ayuda militar estaba “desde mi experiencia” no conectado con el interés de Trump en los Bidens.

“Lo que puedo decir es que todas nuestras discusiones internas, entre el presidente y nuestro equipo, y nuestros contactos y mi oficina con Ucrania, se centraron por completo en los problemas más amplios de la falta de apoyo europeo y la corrupción”, dijo Pence.

Además de que Trump le pidió a Zelensky que “investigara” la participación de los Bidens en Ucrania, Trump también dijo la semana pasada que “China debería comenzar una investigación sobre los Bidens”.

Pero cuando los periodistas le preguntaron a Pence el miércoles si está bien que Trump le pida a un país extranjero que investigue a un rival político, el vicepresidente negó que Trump lo hiciera.

“No creo que ese sea el caso”, dijo.

Los mensajes de texto entre diplomáticos estadounidenses publicados la semana pasada por los demócratas de la Cámara muestran un esfuerzo de meses para presionar al nuevo presidente electo de Ucrania a prometer públicamente que ordenaría una investigación sobre el hijo de Biden y también investigaría una teoría de conspiración sobre el supuesto papel de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2016.

A cambio, los diplomáticos creían que Trump recompensaría a Zelensky con una reunión muy buscada con Trump en la Casa Blanca y la liberación de casi $400 millones de dóalres en ayuda militar estadounidense que Trump había puesto en espera.

Los demócratas están investigando cualquier papel que desempeñó Pence en Ucrania y le han dado una fecha límite el martes para entregar una gran cantidad de documentos.

Los documentos incluyen los relacionados con la reunión en persona de Pence con Zelensky en Polonia en septiembre y una llamada unas semanas después.

Durante el viaje de Pence a Iowa, que incluyó una recaudación de fondos para la senadora de Iowa, Joni Ernst, Pence visitó una granja de Waukee para presionar al Congreso a cambiar su enfoque de las investigaciones al paso de un acuerdo comercial con México y Canadá que, según él, impulsará una nueva demanda de productos de granjas estadounidenses.