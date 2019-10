Barracudas, panteras y campeonas: lo que viene en deportes en la Bahía

Sábado 19 de octubre

Barracuda vs Ontario Reign en el hockey sobre hielo en SJ

Qué bárbaros, ni los Quakes ni los Atléticos lograron llegar a la postemporada (estrictamente hablando, los Atléticos cayeron en el juego de comodines de la Americana frente a los Rays de Tampa, pero el resultado fue el mismo: ¡out!). De los Terremotos ni hablar: tuvieron todo el tiempo sus destinos “en sus pies”, por así decirlo, pero perdieron sus últimos cinco partidos del calendario, cediendo su lugar en la segunda fase del campeonato a los Timbers de Portland. Cierto es que cerraron con los equipos más fuertes de la temporada: NY City, Atlanta United, Philadelphia Union, Seattle Sounders, pero ¿neta no le pudieron ganar a los Timbers? Bueno, pasemos a los juegos de invierno que ya empieza a hacer frío y en la pista de hielo los guerreros del hockey ya están calentando. Este sábado 19 de octubre los Barracuda de San José, equipo semillero de los Sharks, enfrenta al Reign de Ontario. Los Barracuda juegan en la Liga Americana de Hockey sobre hielo, que son el circuito profesional de más alto nivel después de la Liga Nacional de Hockey (NHL por sus siglas en inglés). Es el mismo nivel competitivo pero sin pagar los estratosféricos precios de la NHL. Para que te des una idea, sólo 10 dolaritos te compran la entrada al juego. En este en particular, habrá firma de autógrafos al medio tiempo. Cámbiale un poquito al soccer y lleva a tus niños a que conozcan otras opciones, no seas como el vecino Alex que no sale de su Chivas-Barcelona-Chivas-Barcelona. Boletos y detalles en el SAP Center o en sjbarracuda.com.

27 de octubre

Las Panteras de Carolina quieren darle zarpazo a los Niners

Pues sucede que se nos cruzaron los cables y no son los Pieles Rojas los que vienen a San Francisco sino los 49ers los que van a Washington. Con eso de la emoción que los Niners van 4-0 pues… Después de su viaje a la capital de Estados Unidos (ahora sí en casa) los 49ers recibirán en Levi’s Stadium a las Panteras de Carolina. Si San Francisco llegara invicto a este encuentro tendrá que cuidarse del letal ataque de la Panteras, quienes se han ajustado de manera increíble a la ausencia de su estrella Cam Newton, quien se encuentra en recuperación de una lesión en los primeros juegos de la temporada. Ahora encargado está Kyle Allen, quien junto con Christian McCaffrey, hijo del legendario jugador de los Broncos Ed McCaffrey, hacen pedazos las líneas defensivas de los rivales (también por ahí destacar al otro corredor Reggie Bonnafont). Claro, claro, San Francisco no le pide nada a nadie con ese extraordinario corredor Matt Breida y el ala cerrada George Kittle, pero este juego será muy intenso y emocionante, más aún si Cam está de regreso. Carolina Panthers vs SF 49ers, domingo 27 de octubre, 1:05 pm, Levi’s Stadium. Boletos en taquillas del estadio y en 49ers.com.

Viernes 6 de diciembre

Campeonato Nacional de soccer femenil en Avaya

El Campeonato Nacional Femenino de la NCAA I se jugará en Avaya Stadium y tú podrás verlo si asistes al estadio. Lo mejor del balompié femenil amateur de todo Estados Unidos se enfrentará en las dos semifinales el viernes 6 de diciembre y en la gran final el domingo 8 de diciembre en la casa de los Earthquakes. Esta será la segunda vez que la Copa se juegue en Avaya; la primera fue en 2016 cuando la Universidad del Sur de California (USC) derrotó a West Virginia. Se pone muy emocionante el juego de las jovencitas que se rifan el físico igual o mejor que los caballeros, que de cualquier cosita se tiran clavados y lloran como si de verdad se hubieran lastimado. En fin. El Campeonato NCAA Femenil de soccer en Avaya el 6 y 8 de diciembre. Boletos ya a la venta en sjearthquakes.com.