Los 8 momentos más alocados de la conferencia de prensa de Trump del miércoles

Estas frases son de una conferencia de prensa del presidente realizada en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump criticó a los aliados kurdos a los que ha sido acusado de abandonar, minimizó la posibilidad de que los terroristas de ISIS sean liberados, dijo que la fuente en la que se basó el denunciante de la llamada con Ucrania era un “espía” y se burló de dos entrenadores de baloncesto de la NBA, durante un amplio intercambio con reporteros este miércoles en la Casa Blanca.

Trump habló en un evento en la Sala Roosevelt, donde estaba promocionando dos órdenes ejecutivas relacionadas con la desregulación, y las preguntas rápidamente se tornaron hacia el juicio político y su decisión de allanar el camino para las acciones militares de Turquía en Siria.

Estos son algunos de los momentos más notables de la conferencia de prensa.

1. Dijo que los kurdos “no nos ayudaron con Normandía”

Mientras legisladores republicanos y demócratas han criticado a Trump por retirar a las fuerzas estadounidenses y permitir que el ejército turco atacara a los combatientes kurdos aliados de Estados Unidos, Trump sugirió que los kurdos sólo habían estado vigilando sus propios intereses.

“No nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, no nos ayudaron con Normandía”, dijo Trump, y agregó que sólo estaban interesados ​​en “luchar por su tierra”.

“Además de eso, hemos gastado enormes cantidades de dinero para ayudar a los kurdos en términos de municiones, en términos de armas, en términos de dinero, en términos de pago”, agregó. “Habiendo dicho todo eso, nos gustan los kurdos”.

Los kurdos han contribuido decisivamente a luchar contra ISIS (Estado Islámico) y los expertos han alertado que la retirada podría hacerlos vulnerables a los ataques de Turquía, sus adversarios de toda la vida, así como ISIS.

2. Sugirió que ISIS “regrese a sus hogares” en Europa

Cuando se le preguntó si estaba preocupado de que miles de combatientes de ISIS que habían estado bajo la custodia de los kurdos pudieran escapar durante el asalto turco, Trump dijo: “Bueno, van a escapar a Europa. Ahí es donde quieren ir, querer volver a sus hogares”.

3. Simultáneamente cuestionó la existencia de las fuentes del denunciante y sugirió que podría ser “un espía”

Trump dijo que no estaba al tanto de que el registro de su llamada telefónica con el presidente de Ucrania se había puesto en un servidor utilizado para los secretos más importantes de la nación porque “no soy un abogado”.

“Esta ciudad es la capital mundial de filtraciones”, dijo. “Supongo que fue por filtraciones. Lo he leído. No creo que sea un gran problema”.

Lo que es un gran problema, dijo, es que un funcionario de la Casa Blanca le contó a un denunciante sobre la llamada “perfecta”.

“¿Quién es la persona que da esta información, si esa persona existe? No estoy seguro de si esa persona existe”, dijo.

Si la persona lo hace, “podríamos tener un espía y no quiero tener espías”, dijo. “No quiero tener espías en la Casa Blanca. Quiero tener libertad para hacer llamadas”.

4 Discutió reunirse con familias de soldados asesinados

Trump dijo que su deseo de poner fin a la presencia militar en Siria nació en parte de ver la reacción de las familias de los soldados estadounidenses asesinados.

“Voy a Dover cuando puedo, pero es muy devastador para los padres”, dijo, y agregó que los miembros de la familia a veces “gritan como nunca he visto antes. Algunas veces corren hacia el ataúd y saltan encima del ataúd, llorando, las madres y las esposas llorando desesperadamente. Y esto es por esas guerras interminables que nunca se detienen”.

5. Dijo que cooperaría con la investigación de juicio político de la Cámara … “si nos otorgan nuestros derechos”

Un día después de que la Casa Blanca dijera que no cooperaría con la investigación de destitución de la Cámara, Trump sugirió que podría hacerlo si la Cámara hacía la votación y “si nos otorgan nuestros derechos”. El gobierno de Trump ha impedido que varios funcionarios actuales y pasados cumplan con los citatorios emitidos por la Cámara de Representantes. El Departamento de Estado a principios de esta semana bloqueó el testimonio del embajador Gordon Sondland.

Nuevamente criticó al representante Adam Schiff, demócrata por California, por cómo caracterizó su llamada al presidente de Ucrania. “Me hizo sonar como un tirano. Es algo terrible”, dijo Trump. “Estafó al público estadounidense. Quiero decir, sinceramente, no sé qué podría pasar, pero hay quienes dicen que debería ser procesado por lo que hizo”.

6. Se burló de dos entrenadores de la NBA por su respuesta a China

Se le preguntó al presidente sobre la controversia internacional que envolvió a la NBA a raíz de que el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteara en apoyo de los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong.

China, que ha invertido miles de millones de dólares en el deporte, respondió suspendiendo los lazos con la franquicia y los medios de televisión chinos anunciaron que ya no transmitirían los juegos de los Rockets. La liga ha estado luchando para reparar los lazos, lo que ha llevado a críticas bipartidistas por parte de los legisladores.

Trump aprovechó su respuesta para burlarse de dos de sus críticos de toda la vida, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, y el entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich.

“Observé a este tipo, Steve Kerr, y era como un niño pequeño que estaba tan asustado de responder la pregunta … Estaba temblando, ‘Oh, no sé, no sé’. No sabía cómo responder a la pregunta. Y, sin embargo, hablará muy mal de Estados Unidos. Vi a Popovich, algo parecido, pero en realidad no parecía tan asustado. Pero hablan mal de Estados Unidos, pero cuando hablan de China, no quieren decir nada malo. Pensé que era bastante triste en realidad “, dijo.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que el gobierno chino presionara a la NBA para que se mantuviera en silencio sobre las protestas de Hong Kong, Trump dijo: “Tienen que resolver su propia situación. La NBA está … saben lo que están haciendo. Pero observé de la misma manera que Kerr, Popovich y algunos de los otros estaban complaciendo a China y, sin embargo, a nuestro propio país, no lo hacen. Es como si no lo respetaran”, dijo Trump. “Para mí, es muy triste”.

7. Dijo que tal vez no quiera un acuerdo comercial con China

Trump también habló de los informes acerca de que los funcionarios chinos no creen que se llegará a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial que se ha prolongado durante más de un año. “China quiere hacer un trato más que yo”, dijo.

“Miren, estoy muy contento en este momento, estamos cobrando miles de millones de dólares en aranceles”, dijo. “Quieren llegar a un acuerdo. La pregunta es si quiero llegar a un acuerdo. La respuesta sería, si hacemos el trato correcto, me encantaría hacerlo. Creo que sería algo grande para China también”.

8. Repitió una afirmación desacreditada sobre Robert Mueller

Trump también repitió su afirmación de que el exdirector del FBI Robert Mueller le había pedido su antiguo trabajo de vuelta un día antes de convertirse en el abogado especial de la trama rusa. Mueller ha negado bajo juramento haberlo hecho.

“Absolutamente, quería convertirse en el director del FBI. Le dije que no”, dijo Trump. Cuando se le preguntó sobre informes no confirmados de una disputa entre Mueller y el campo de golf de Trump en Virginia, dijo que “esa puede ser una de las razones por las que dije que no”.

Por Phil Helsel