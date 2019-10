Pelea verbal entre presidente de la Suprema Corte y Felipe Calderón

El exmandatario afirma que la Suprema Corte es chantajeada por López Obrador

MÉXICO – -El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acusó al expresidente Felipe Calderón de presionar durante su gestión al Poder Judicial, incluso dijo que él recibió amenazas por parte del exgoberbante mexicano.

Durante una entrevista para el Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el ministro presidente de la SCJN, afirmó que al contrario de los gobiernos pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, ha sido respetuoso del Poder Judicial.

“Lo he dicho y hoy lo reitero, el residente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando”, precisó el ministro Zadívar.

Durante la charla, el ministro presidente de la Suprema Corte no tuvo reparo en afirmar que recibió presiones y amenazas por parte de Calderón (2006-2012).

“Cosa que también he dicho no se podría decir de algún otro presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones (de) Felipe Calderón”, aseguró.

Comparto el extracto de la entrevista anoche con @ArturoZaldivarL en @JohnYSabina @CanalOnceTV donde el Ministro Presidente de la @SCJN reconoce el respeto absoluto de @lopezobrador_ a la independencia judicial y señala las graves intromisiones de @FelipeCalderon en la materia👇🏾 pic.twitter.com/xjLxQxwdYW — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) October 9, 2019

En respuesta, el expresidente Felipe Calderón rechazó que haya presionado al Poder Judicial y dijo que AMLO sí está presionando a la SCJN.

Y puso como “prueba” que López Obardor presionó al Poder Judicial para que renunciara el ministro Eduardo Medina Mora, a quien se le congelaron sus cuentas por unos días, mientras se resolvía su dimisión, y luego se las descongelaron.

acto 1: Congelan cuentas de la familia Medina Mora;

acto 2: ese día Renuncia el Ministro Medina Mora sin exponer causas graves como manda la Constitución;

acto 3: 3 días después descongelan cuentas de la familia Medina Mora.

¿cómo se llamó la obra?

“Así chantajean a la @SCJN” 👇 https://t.co/ypGU1xSgE5 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 10, 2019

Los dichos del ministro ocurren en medio de las presuntas presiones del Ejecutivo para resolver si se construye o no el aeropuerto de Santa Lucía, de acuerdo con el colectivo #NoMasDerroches, que solicitó a la Suprema Corte resolver el asunto.

“En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con ‘exhibir ‘a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México”, señaló la organización.

“Ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en ‘nuevas’ reflexiones jurídicas”, reclamó #NoMasDerroches.

Otro de los cuestionamientos que han surgido sobre la intromisión del Poder Ejecutivo con el Judicial, es la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, quien ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, pero sin ninguna demanda legal de por medio.

Media Mora es un hombre cercano al expresidente Enrique Peña Nieto.