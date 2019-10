Clarissa Molina se va de viaje y se despide en Instagram

La joven estrella de Univision está por vivir una nueva aventura para El Gordo y la Flaca

A través de Instagram Clarissa Molina junto a Carlitos “El Productor” y otros compañeros del programa El Gordo y la Flaca grabaron un vídeo desde el aeropuerto porque se van de viaje, aunque de momento parece que sin rumbo conocido.

Ya que la famosa reportera del programa de espectáculos en Univision no viaja sola, se intuye que su paseo no será por placer sino laboral. En el vídeo, que fue compartido por la cuenta de Instagram del programa, le piden al público que adivinen hacía dónde se dirigen, pero pareciera que durante el proceso ya han vivido algunos problemas, porque la joven modelo y actriz no quiso que revelarán más detalles.

Aquí el vídeo de Clarissa con sus compañeros.

Esta ha sido la reacción del público.