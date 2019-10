Walmart recicla el ‘car seat’ de tu bebé y te regala un bono en la tienda

El evento de reciclaje de Walmart terminó en septiembre, pero otros vendrán

Así como los muchos artículos que los padres usan para sus bebés, los “car seats“, “booster chairs” o asientos de seguridad para niños dejan de cumplir su cometido en algún momento (principalmente cuando los pequeños crecen) y terminan siendo desechados.

Pero tirar o donar un “car seat” no es lo correcto, hay que reciclarlo.

“Cuando tu asiento para automóvil haya expirado, haya tenido un accidente o haya sido retirado del mercado sin una opción de reparación, ya no se debe usar. ¡Pero no lo tires a la basura! Todavía hay algo de vida en ese asiento, ¡recíclalo! Los materiales pueden recuperarse y convertirse en algo nuevo”, explica la organización Recycle Your Car Seat.

Los “car seats” sí se reciclan, pero no se regalan

Antes que nada, hay que explicar que los “car seats” NO SE REGALAN ni se prestan a amigos o familiares con niños. ¿Por qué? Hay mucha tecnología e investigación que va en el desarrollo de estos artículos para proteger la vida de un infante, y al regalarlo o prestarlo se pierde un control sobre la seguridad vial de esos asientos.

Además, cada año hay casos donde los “car seats” son retirados del mercado por distintos problemas que los vuelve obsoletos. Por ejemplo, el retiro más reciente de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) fue publicado el pasado 17 de septiembre del 2019.

No hay que olvidar que los “car seats” tienen fecha de expiración, por los mismos motivos, y si tú quieres verificar la caducidad o estatus del asientos con las autoridades, puedes ingresar el año y modelo de tu “car seat” aquí.

Dónde reciclarlos

El propósito de reciclar un “car seat” es para que sus elementos sean desmantelados y posiblemente reusados por expertos. Ojo, reciclar no es lo mismo que donar o regalar.

La página de http://recycleyourcarseat.org/ es una excelente fuente de información para averiguar dónde y cuándo reciclar un “booster chair”, pero otros establecimientos locales ofrecen eventos públicos para las comunidades.

Tiendas como Walmart y Target también llevan a cabo eventos donde los padres pueden reciclar su “car seats” y recibir un bono a cambio.

El más reciente de todos, organizado por Walmart, se llevó a cabo del 16 al 30 de septiembre del 2019 y abarcó 4,000 tiendas de los Estados Unidos. Los afortunados en asistir al evento pudieron recibir un tarjeta de regalo (gift card) de $30 para gastar el la tienda.

Todos los asientos fueron colectados por TerraCycle, una compañía de reciclaje, quien dijo que recolectó 1 millón de asientos en una semana, “o el equivalente a desviar más de 200 millones de botellas de plástico de los vertederos”.

Los eventos, por otra parte, no se ofrecen todo el año, y hay que estar al tanto de cuándo ocurrirán. La página de http://recycleyourcarseat.org/ actualiza las fechas próximas en su calendario constantemente.

***

Te puede interesar: