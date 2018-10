¿A qué edad pueden los niños dejar de usar el booster seat o silla de seguridad?

Recuerda que los asientos para niños siempre se posicionan en la parte de atrás, y no en los asientos de adelante

Los car seats o asientos elevados (booster) son medidas de seguridad para mantener a tu pequeño a salvo en caso de un accidente. Aunque muchos adultos no tuvieron la necesidad de usar una de estas sillas durante su infancia, no significa que no ayudan a prevenir fatalidades.

De hecho, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) estima que los accidentes de auto son la causa número 1 de muerte en infantes de entre 1 y 13 años, aunque las cifras han bajado desde que se empezó a requerir que los bebés y niños utilizaran asientos elevados.

Los pasos para proteger la vida de un niño empiezan desde proceso de selección del asiento elevado adecuado. Sin embargo, de tal manera que los niños van creciendo, el tipo de asiento va cambiado. Hay cuatro tipos de asiento recomendados para tu pequeño, y varían no solo en la edad, sino en el tamaño.

Aquí te compartimos las edades, medidas y tipos de asientos recomendados por NHTSA para transportar a tu infante de la forma más adecuada.

1 – Car seat que mira hacia atrás

Recomendado para los pequeños de entre 1 y 2 años de nacidos. Tiene un arnés y, en caso de un choque, este sostiene al niño y se mueve con él para reducir la tensión de su frágil cuello y médula espinal.

2 – Car seat que mira hacia el frente

Recomendado para los infantes de entre 1 y 6 años. Se escoge cuando el niño ya no cabe en el asiento que mira hacia atrás. Este dispositivo mantiene la mirada del pequeño hacia enfrente, más elevado y lo asegura con la ayuda del cinturón de seguridad.

3 – Asiento elevado “booster”

El más popular de todos ya que es el que utilizan los pequeños por más tiempo. Es recomendado para los niños de entre 4 y 11 años y asegura que el cuerpo de los infantes a una altura más alta que los asientos de un vehículo normal, además de apoyarse del cinturón de seguridad del adulto.

4 – Cinturón de seguridad

¿Cuándo pueden dejar los niños de usar el booster seat? Cuando sean lo suficientemente altos para ser protegidos por el cinturón de seguridad, lo que llega a ocurrir entre las edades de 8 años en adelante. Si el cinturón no cubre el pecho del pequeño, entonces él debe seguir usando el booster seat hasta que sea lo suficientemente alto.