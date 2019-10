Los Rams quieren quitarle el invicto a los 49ers en la Semana 6 de la NFL

Nueva Inglaterra y San Francisco no han perdido en la campaña

Este domingo continúa la emoción de la Semana 6 de la NFL, luego de que el pasado jueves Patriots y Giants comenzaron con la actividad.

Ya solo quedan dos invictos, Nueva Inglaterra que precisamente consiguió su sexta victoria ante Nueva York (14-35) y los 49ers de San Francisco que intentarán mantener su buena racha (4-0), la mejor de la franquicia desde 1990, en su visita a Los Angeles ante unos Rams que vienen de dos derrotas consecutivas ante Tampa Bay y Seattle y que no podrá contar con su corredor estrella Todd Gurley por una contusión en la ingle.

San Francisco vs LA Rams (13:05 PT/16:05 ET)

En otro encuentro, los Dallas Cowboys buscan regresar al triunfo tras caer ante Nueva Orleans y Green Bay cuando se enfrenten a los Jets de Nueva York quienes no han podido ganar ninguno de los 4 partidos que han disputado.

Dallas vs New York Jets (13:25 PT/16:25 ET)

Otros partidos de la Semana 6:

Carolina vs Tampa Bay (6:30 PT/9:30 ET)

Seattle vs Cleveland (10:00 PT/13:00 ET)

Texas vs Kansas City (10:00 PT/13:00 ET)

Washington vs Miami (10:00 PT/13:00 ET)

Philadelphia vs Minnesota (10:00 PT/13:00 ET)

Tennessee vs Denver (13:05 PT/16:05 ET)

Pittsburgh vs San Diego (13:25 PT/16:25 ET)