Mayweather relató el horror que fue estar en prisión

Floyd Mayweather estuvo en prisión durante 2012 debido a un caso de violencia doméstica

Una publicación de Sports on Earth dio a conocer el horror que vivió Floyd Mayweather cuanto estuvo en prisión durante 2012 debido a un caso de violencia doméstica.

Entre los documentos se encontraron algunas cartas de Mayweather e informes de los guardias, en donde se puedes conocer los problemas que vivió ‘Money’.

“Hay siete días en una semana y sólo salgo cinco horas de mi celda y eso es injusto. Esta es la tercera vez que escribo pidiendo me trasladen”, se lee en una de las cartas.

Mayweather tuvo problemas con oficiales y dijo sentir que uno de ellos lo tenía en sus manos, además este mismo policía declaró que Floyd le prometió que nunca lo olvidaría, lo que sintió como una amenaza contra él.

“Mi mente no es la misma. He perdido peso, estoy estresado, no puedo hacer ejercicio y necesito algún tipo de ejercicio”.

“Me miró a los ojos y me dijo que cuando saliera de la cárcel no me olvidará. Luego le pregunté si eso era una amenaza. Él dijo: ‘No dije que iba a lastimarte’ ¿Lo hice?”, narró el guardia

El pugilista fue arrestado y sentenciado a 90 días de prisión por violencia doméstica contra su exnovia y la madre de su hijo Josie Haris.

Floyd también llegó a quejarse por la comida que se servía y un juez le respondió: “A dónde creía que iba, The Four Seasons?” además los documentos revelan que el boxeador pagó a otro interno por protección.

‘The Money’ fue liberado 30 días antes de lo previsto por buen comportamiento y su carrera no hizo más que elevarse, pues es uno de los exdeportistas más ricos del mundo.