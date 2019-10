¡Cuidado! Este popular concesionario está vendiendo autos usados que deben ser retirados

No hay obligación legal para notificar a los compradores acerca de los retiros de auto, pero es

AutoNation, uno de los concesionarios de autos usados más grandes de los Estados Unidos, vende vehículos defectuosos que deben ser retirados del mercado, expuso un estudio reciente de las organizaciones US PIRG Education Fund y la Consumers for Auto Reliability and Safety (CARS) Foundation.

La práctica no solo es considerada poco ética, sino peligrosa por parte de las autoridades de seguridad vial. Sin embargo, no hay regulación que prohiba que los concesionarios vendan autos usados con alerta de retiro, informa Vox, agregando que “la ley federal solo prohibe a los concesionarios vender vehículos nuevos con retiros no fijos”.

El estudio analizó 28 franquicias del concesionario en 12 estados del país entre julio y agosto del 2019. De los 2,429 vehículos examinados, los investigadores encontraron que al menos 285 autos usados (también conocidos como pre-owned vehicles) vendidos tenían algún tipo de defecto de fabrica.

Eso significa que uno de cada nueve autos que el concesionario vende tienen algún tipo de problema que debe ser solucionado por el fabricante y notificado al comprador.

Los problemas pueden variar des errores con el switch para encender el vehículo hasta defectos con las bolsas de aire.

“Vehículos con defectos sujetos a retiros de seguridad, incluido el mal funcionamiento de las bolsas de aire Takata y los interruptores de encendido de General Motors, han sido responsables de miles de lesiones y muertes”, explica el estudio.

AutoNation cuenta con 300 tiendas de costa a costa y ofrece una variedad de vehículos que van desde autos nuevos a usados, según su sitio web.

Usualmente, cuando se detecta algún defecto de fábrica en un modelo de auto, el fabricante emite notifica tanto al conductor como al concesionario, quien tiene que regresar el auto para que este sea reparado o reemplazado.

No obedecer los retiros de autos puede ser peligroso y fatal

En el caso de las bolsas de aire de Takata, al menos decenas de millones de vehículos con estas bolsas japonesas han sido retiradas. La exposición a largo plazo a altas temperaturas y humedad puede causar que estas bolsas de aire exploten cuando se despliegan,

“Tales explosiones han causado heridas y muertes”, explica la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) en su sitio web.

Pero verificar si un auto ha sido retirado o no es fácil, la página oficial de la NHTSA ofrece un buscador de número de identificación de auto (VIN) que provee datos sobre estos retiros.

