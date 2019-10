Dos miembros del “escuadrón ucraniano” de Giuliani se declararon inocentes de las acusaciones federales

La evidencia en el caso contra los asociados de Giuliani incluye 50 cuentas bancarias

Dos hombres que fueron acusados junto con otros dos socios de hace mucho tiempo de Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, se declararon inocentes el jueves de violar las leyes federales que prohíben que los ciudadanos extranjeros contribuyan a las campañas electorales estadounidenses, reporta BuzzFeedNews

Los dos hombres, David Correia y Andrey Kukushkin, son dos de las cuatro personas nombradas en un supuesto esquema de financiamiento de campaña electoral, según una acusación del gran jurado anunciada por el fiscal estadounidense Geoffrey Berman para el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York que fue revelada por la corte la semana pasada.

La acusación señala que Correia y Kukushkin, así como a los asociados de Giuliani, Lev Parnas e Igor Fruman, canalizaron dinero de un donante ruso no identificado a candidatos estatales y federales de Estados Unidos, a través de corporaciones y donantes “falsos”, para obtener influencia política e impulsar una empresa comercial.

David Correia, de 44 años, negó las acusaciones de que él y tres asociados tomaron cientos de miles de dólares de un inversionista extranjero con “raíces rusas” y lo repartieron entre los candidatos estatales y federales y los comités políticos. Andrey Kukushkin, de 46 años, también se declaró inocente de un cargo de conspiración.

Durante la audiencia, los fiscales federales dijeron que tenían una gran cantidad de documentos para ayudar a probar su caso, según Miami Herald.

El caso ha recibido atención nacional debido a la relación entre Fruman, Parnas y el abogado de Trump Rudy Giuliani, quien ha confiado en los empresarios de Europa del Este para ayudar a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, en Ucrania.

Fruman y Parnas, ambos residentes del sur de Florida, han sido citados por tres comités de la Cámara que lideran una investigación de juicio político sobre los esfuerzos de Trump para investigar a Biden en relación con Ucrania.

Correia, quien cofundó un negocio de Boca Raton con Parnas llamado Fraud Guarantee, está acusado de ayudar a Fruman y Parnas a ocultar la fuente extranjera de su dinero de campaña al canalizarlo a través de otras personas y una corporación de Delaware llamada Global Energy Producers. Kukushkin también supuestamente ayudó a los hombres a obtener una licencia de marihuana en Nevada y otros estados.

Los cuatro hombres intentaban iniciar un negocio de marihuana recreativa en Nevada, según la acusación, y esperaban que las contribuciones a la campaña de un candidato no identificado de Nevada ayudarían a esa empresa comercial.

Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, ha dicho que no tiene conocimiento de ninguna contribución ilegal de campaña de Parnas y Fruman y que no ha revisado las pruebas presentadas en su caso.

En una fotografía sin fecha publicada en julio pasado en la página de Facebook del rabino jefe de Ucrania, dos hombres que parecen ser Correia y Fruman posan flanqueando a Trump en un evento de America First Action, los tres sonriendo y saludando.