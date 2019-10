Gobierno de México confirma detención de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán

Así lo confirmó Alfonso Durazo

El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Ovidio Guzmán López alias ‘El Ratón’ o ‘El Ratón Nuevo’, hijo del narcotraficante, Joaquín ‘El Chapo‘ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Así lo dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien fue el que confirmó la captura de Ovidio Guzmán López hijo de’El Chapo’ Guzmán en Sinaloa.

Dicha detención desató una serie de enfrentamientos y balaceras en la capital de Sinaloa, Culiacán, donde en redes sociales se dio cuenta de la situación de riesgo que se vivía en la zona, donde el Cártel de Sinaloa, tiene su principal centro de operaciones.

Ovidio tiene 29 años y es hijo de Griselda López Pérez, segunda esposa de ‘El Chapo‘ y hermano de Joaquín Guzmán López.

Estos dos hijos de ‘El Chapo’ son requeridos por la justicia de Estados Unidos, pues según el expediente 1:18-cr-00081-RC, radicado en una corte federal del Distrito de Columbia, pues son señalados de conspirar en abril de 2008 para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su introducción a la unión americana.

Es precisamente de ese expediente que se conocen los sobrenombres de los hijos de ‘El Chapo’, pues mientras Ovidio es conocido como ‘El Ratón’ o ‘El Ratón Nuevo’, a Joaquín lo conocen como ‘El Güero’ o ‘El Moreno o ‘El Güero Moreno’.

‘Como resultado de esta acusación, el gobierno de Estados Unidos asegurará toda propiedad que esté a nombre de Ovidio o Joaquín Guzmán López, que haya sido obtenida directa o indirectamente por medio de ganancias derivadas de tráfico de drogas’, se detalla en dicho expediente que circula en diversos medios especializados en seguridad y narcotráfico.

Cabe recordar que en el año 2014, Ovidio Guzmán habría otorgado una entrevista a un medio argentino, al cual aseguró que su vida no era llevada con lujos. ‘Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mí me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear’, habría dicho en aquella ocasión.

