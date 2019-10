¡Sigue ardido! Jérémy Ménez declaró que Miguel Herrera “inventó cosas” para sacarlo de América

Pese a que ya tiene equipo en Francia, el ex azulcrema sigue dando “patadas de ahogado”

El futbolista francés, Jérémy Ménez sigue dándole importancia a su disputa con Miguel Herrera, luego de que fuera dado de baja por América y tuviera que buscar cobijo en la Segunda División de su país.

En esta ocasión charló con Footmercato y señaló que su ex DT “inventó cosas” que a la postre causarían su salida.

También dejó en claro que el parteaguas de su relación con el estratega fue en febrero, cuando discutió con él; después de eso ya nada fue igual.

“Empecé bien cuando llegué. Me fui de vacaciones, después hicimos la pretemporada y fue cuando me lesioné el cruzado. Regresé en febrero y es cuando tuve una pequeña pelea con mi entrenador y luego me resultó imposible (retomar un rol principal)“, relató.

Jérémy Ménez acusa a Miguel Herrera de haber "inventado cosas" El exjugador del América aseguró que quien fuera su entrenador, lo hizo para defenderse. pic.twitter.com/gXZqAokNHI — TUDNRadio (@TudnRadio) October 18, 2019

Poco después, el entrenador declaró que Jérémy tenía problemas de actitud y de bajo rendimiento, y que prefería meter a un canterano en su lugar.

“Al final se defendió así. Los seguidores querían verme jugar. Los jugadores del América también querían verme con ellos en el equipo. Él, para defenderse, inventó cosas. Pero bueno, es así, no lo culpo, no importa”, finalizó.

Ménez terminó su relación laboral con América a finales de agosto, no muy contento y hoy juega para el París FC de la Ligue 2.

El París FC al inicio de temporada: 9 partidos sin ganar (7 derrotas) El París FC tras llegada de Jérémy Ménez: 2 victorias consecutivas.

Hoy colaboró con la asistencia del gol ganador. pic.twitter.com/pfJRVrj6g8 — 🦅 𝐈Ñ𝐀𝐊𝐈 (@InakiAmerica) October 18, 2019