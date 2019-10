AMLO dice que se tomó “una decisión humana” en Culiacán liberar al hijo de “El Chapo”

El presidente acusó a los conservadores de querer convertir a México en un cementerio, pero dijo que no cambiará su política de seguridad

OAXACA, México – Ante las fuertes criticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se justificó por la orden que dio su Gobierno de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. y dijo que todo fue por una decisión humana.

El mandatario acusó a los conservadores de querer convertir al país en un cementerio, pero que su gobierno no caerá en la política de acabar la violencia con más violencia.

“¡Somos humanos, muy humanos!”, afirmó.

Incluso, el mandatario acusó a los conservadores, a quienes calificó de “autoritarios“, de haber convertido al país en un cementerio y de querer ahora mano dura.

“Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto de Culiacán, Sinaloa: decidimos primero la vida de los seres humanos, no a la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este Gobierno”, dijo a gritos en su discurso en un mitin ante cientos de personas en la Plaza de la Danza.

Y es que el pasado jueves, las Fuerzas Armadas detuvieron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del “El Chapo”, pero ante la movilización de sicarios del cártel de Sinaloa, y las amenazas de matar a familiares de militares, el gabinete de Seguridad decidió liberarlo y evitar más derramamiento de sangre.

“No nos importa que los conservadores, los autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados. Al contrario, enlutaron a México al convertir a México en un cementerio, esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego, de enfrentar la violencia con la violencia nunca más, jamás, vamos nosotros a reprimir al pueblo de México”, indicó AMLO.

De esa forma, el mandatario mexicano dijo que así se tomó la decisión que, según él, tomó su equipo de liberar a Ovidio Guzmán pero que él respaldó ante el chantaje de los pistoleros del capo de causar daño a la población.

Durante su discurso en Oaxaca, los asistentes expresaron su respaldo y gritaron consignas como “¡No estás solo! ¡No estás solo!”, mientras aplaudían al mandatario mexicano.

Por su parte, AMLO agradeció al Ejército por apoyarlo en no usar la fuerza, ya que los problemas pueden solucionarse mediante el diálogo.

“Y quiero agradecerle al Ejército nacional, a los soldados, que es pueblo uniformado, por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza”, precisó López Obrador.

Y es que los partidos de oposición criticaron fuertemente las acciones del gobierno mexicano de lanzar un operativo para capturar a Ovidio, sin ninguna estrategia de inteligencia, y que las fuerzas armadas tuvieron que “replegarse” ante el crimen organizado, algo que fue duramente reprobado por los conservadores.

Con información de Agencias