Horacio Palencia lamenta la violencia que se vivió en Sinaloa

"Lo importante es que se salvaron muchas vidas", señaló el compositor sinaloense que ha escrito éxitos para Banda MS y Grupo Arranke, entre otros

Horacio Palencia lamentó la ola de violencia que vivió Culiacán, Sinaloa, hace unos días tras la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Los que tienen más el derecho de opinar son la gente de Culiacán, Sinaloa. Que les pregunten qué les pareció esa decisión, porque hay muchas opiniones divididas, pero lo más importante es que se salvaron muchas vidas; para muchos, las vidas humanas no son tan importantes”, opinó.

“Las guerras mundiales se han hecho por dinero y poder; les vale que se muera la gente, pero para mí sí es importante la vida humana y por lo menos yo no aplaudo la forma en cómo trabajó el gobierno sino el que las familias estén juntas todavía”, afirmó en conferencia de prensa.

Al cuestionarle sobre si estaría dispuesto a componer corridos, Palencia respondió que no es su especialidad, ya que considera que no es bueno escribiéndolos.

“Escribo baladas, canciones románticas, para comerciales, pero no escribo corridos porque yo no vivo ese tipo de cosas y para plasmarlo necesitas estar en contacto con la situación de manera cercana”, comentó.

Pese al éxito obtenido, el famoso considera que nunca ha perdido el piso.

“Yo vengo de una familia sencilla tengo unos papás que siempre me dijeron: ‘nunca humilles o hables mal de alguien’, y eso me ha servido mucho.

“Esto es un medio donde hay mucha hipocresía, dobles caras, comentarios con buena y mala, de todo, por eso he ido aprendiendo de las experiencias, tanto mías como de otros, poco a poco”.

Al ser compositor, Palencia ha visto crecer muchas de sus canciones en voces de otros grupos, con éxitos como “A Través del Vaso”, de Grupo Arranke, o “Mi Razón de Ser”, de la Banda MS.

Aunque no le genera envidia el éxito de otros a raíz de sus canciones, el artista dijo que sí ha vivido rechazo, y recordó que hace un par de años Ricky Martin le había propuesto grabar uno de sus éxitos pero que al final se retractó.

Palencia aseguró que está situación no lo desanima debido a que no es la primera vez que le sucede.

“Cuando alguien rechaza un tema, éste pierde un poco de seguridad a la hora de promocionarse después con otro artista”, dijo, sin revelar el nombre del sencillo.

“A estas alturas ya me ha pasado de todo, he tenido canciones rechazadas y éxito con otras, le he tenido mucha fe a unas rolas que nadie las ha grabado y otras que se han hecho un mega hit”, agregó.

Palencia formó parte de la quinta edición de la Expo Compositores 2019, que se vive los días 22 y 23 de octubre, en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

