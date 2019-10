‘Lose You To Love Me’: la durísima despedida de Selena Gomez de Justin Bieber

"Necesitaba perderte para encontrarme a mí misma". Escucha la canción

Tras meses de espera, Selena Gomez por fin ha estrenado nueva música con el sencillo ‘Lose You to Love Me’, que se traduce al español como ‘Perderte para quererme’. Con un título como ese, era de esperar que sus fans se apresuraran a analizar minuciosamente la letra de la canción en busca de cualquier pista que pueda indicar que habla de su tormentosa -y ya concluida- relación sentimental con Justin Bieber, y no han tardado en encontrarlas.

El estribillo en general parece un mensaje de despedida a su antiguo novio de la adolescencia, con quien protagonizó un sinfín de rupturas y reconciliaciones antes de que acabaran siguiendo definitivamente caminos separados: “Siempre nos lanzábamos a ciegas / Necesitaba perderte para encontrarme a mí misma. Este baile me estaba matando poco a poco / Necesitaba odiarte para quererme a mí misma”, canta Selena.

Tampoco se le ha escapado a nadie que una de las estrofas, en la que habla de un hombre que “le prometió el mundo” y que la sustituyó en un abrir y cerrar de ojos por otra mujer, recuerda sospechosamente a la forma en que Justin se comprometió por sorpresa con su ex Hailey Baldwin -su ahora esposa- a los pocos meses de que ellos se dieran una última y breve oportunidad a finales de 2017.

“Me rechazaste y ahora es evidente. En dos meses nos sustituiste / como si fuera sencillo. Me hiciste creer que me lo merecía”, canta Selena.

Ese último capítulo de su historia de amor se produjo después de que la cantante se sometiera a un transplante de riñón ese mismo verano y, cuando concluyó, ella se enfrentó a una de las etapas más difíciles de su vida marcada por un par de ingresos al año siguiente en distintas clínicas privadas para combatir los brotes de ansiedad y depresión ligados -según la versión oficial- a sus problemas de salud.

Sin embargo, los seguidores de la joven también están convencidos de que los primeros versos de su nuevo tema hacen referencia al papel que habría jugado su ex en esos altibajos emocionales al afirmar: “Te antepuse a cualquier otra cosa / Y te encantaba”.