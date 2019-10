El Marro se le ha ido dos veces a AMLO, así fue su otro gran escape

Además se filtró la llamada entre el Marro y la mamá del líder criminal

A autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se les ha escapado dos veces José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien fue ubicado y aunque se tenía todo para capturarlo, logró escapar.

Así lo reveló el periodista Héctor de Mauleón, experto en temas de seguridad quien colabora para importantes medios de comunicación en México.

Señaló que el operativo fue el 3 de marzo de este año, en el que participaron mil policías el cual se planeó con el fin de que el líder huachicolero intentara huir por un camino que siempre había usado para escapar, pero en la casa donde se había detectado la ubicación del Marro, el criminal no estaba por lo que lo buscaron en 25 domicilios sin éxito alguno.

Esto pese al cerco que se realizó pues el Marro se ha visto acorralado tanto por las autoridades como por la guerra que tiene en contra de narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta noticia se da luego que se diera a conocer que autoridades interceptaron una llamada telefónica en la que se escucha una conversación entre el Marro, y su madre por lo que se ubicó que en ese momento, el huachicolero más famoso se encontraba en las inmediaciones de una localidad conocida como Rincón de Centeno, localizada en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato al occidente de México.

En la grabación se escucha a una mujer quien aseguran es la madre del Marro pues pregunta por el paradero de su hijo, pues teme que lo vayan a detener.

“¿De casualidad no anda mi Marrillo ahí?”, pregunta la supuesta madre del Marro, identificada como Lucha.

A lo que otra mujer a la que le llaman Chona o Chola le responde:

“Aquí anda con nosotros desde ayer, aquí está en la casa”.

– Ay, ¿y no me lo puedes mandar? ¡Ay, mi Marro!

– Lo van a agarrar… Aquí que se esté mejor.

Luego, Lucha pregunta a la mujer si ya comió su hijo y pide hablar con él, y le dice que “se recogiera para la casa” pues “aquí estamos al pendiente todos”.

Pero el presunto criminal se niega: “¡Ay amá! No, yo no voy para allá. Allá estaban los gendarmes, ahí en la Virgen”.

Por lo que la mujer angustiada responde: “Entonces estate ahí pero… ¡ay hijo¡ ¿y por qué no traes el celular? no me contestas ni una llamada hijo”, por lo que el Marro, le promete estar al pendiente de su celular.

