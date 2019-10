El nuevo rebaño: Diego Alonso será el sustituto del ‘flaco’ Tena en Chivas y ya hasta le avisaron

El Técnico del rebaño no se siente engañado y dice que sabía a lo que llegaba

Lo bueno de que te pasen cosas malas es, al menos estar preparado para ellas y ese parece ser el caso de Luis Fernando Tena a quien la directiva de las Chivas ya le tiene sustituto y él ya está enterado y… de acuerdo.

“A mí me dijo Amaury (Vergara) de frente y tan claro, que habían hablado con Diego Alonso, lo cual agradezco su franqueza, que me avise y están en todo su derecho y van a hablar con más”, dijo ‘el flaco’ En conferencia de prensa.

“A mí me dijo Amaury de manera clara que habló con Alonso”. Luis Fernando Tena dice que es natural que estén en la búsqueda de candidatos para dirigir a @Chivas. “Están en todo su derecho y van a hablar con más”. @CentralFOXMX pic.twitter.com/63NiU83evD — Natalia León (@_NataliaLeon_) October 23, 2019

Tena, que se las sabe de todas, todas, sabe que tiene un resquicio de oportunidad para mantenerse en el rebaño en caso de que ‘algo’ le haga ganar los juegos que quedan y se pueda meter a la liguilla, cosa que realmente luce digna de un milagro guadalupano.

“Si no me va bien no van a buscar técnicos en un mes, ya van a tener una opción para que entre en funciones, hay que aguantar y adaptarse a las circunstancias, yo tengo contrato hasta fin de torneo, me hablaron claro desde el principio y acepté”.

Le dan las gracias 👋 A pesar de faltar cinco jornadas, la directiva de Chivas le comunicó a Luis Fernando Tena que le están buscando un remplazo para la siguiente campaña, el sustituto sería Diego Alonso. ¿Se le debe dar más confianza a Tena? pic.twitter.com/xoMgEhl6Wa — Terreno De Juego (@tdjmedios) October 24, 2019