‘Cuna de Lobos’: Paz Vega y lo que no sabías del parche de Catalina Creel

La actriz además nos cuenta como fue para ella trabajar en México y estar alejada de su familia

Paz Vega fue la elegida para dar vida a el personaje icónico de Catalina Creel en la nueva versión de “Cuna de Lobos“. La actriz por primera vez trabajaría en una serie de Televisa y nos contó en entrevista como fue que le llegó la oportunidad.

“Fue un oferta que no podía rechazar porque trabajar en una historia tan increíble como lo es ‘Cuna de Lobos’ y el poder interpretar a un personaje tan icónico para el colectivo imaginario latinoamericano, era como un regalo inmenso“, nos dijo la actriz.

Aunque Vega no vio la producción original en su primera transmisión, por su edad, sí tenía conocimiento del personaje que realizó María Rubio.

“Sí conocía el personaje de Catalina Creel con la imagen del parche, como un personaje malvado”, explicó. “He tenido la oportunidad de ver la serie original y de ver la gran interpretación que hizo María Rubio en su momento“.

El parche es característico del personaje de Creel y en esta adaptación luce distinto al original que se hacía con la misma tela del vestido que portaba la actriz.

“Para la elección del parche supuso mucho trabajo para todos y está muy estudiado“, reveló Vega. “Quisimos hacer un parche real, que pudiera usar una persona que ha perdido el ojo. Esos son parches, que son reales y traídos de diferentes partes del mundo“.

Vega recalca que el parche de esta nueva versión era diferente al que usaba Rubio en la original que sí estaba pegado al ojo de la actriz. Paz agrega que todos los parches que usó son de cuero aludiendo al componente animal y de los lobos de la historia.

En las redes sociales, Paz Vega ha mostrado el gran cariño que tiene por los directores con los que trabajó en la producción, en particular el director de escena Eric Morales.

“Trabajar con Eric Morales es un privilegio. Estar en sus manos y ser dirigida por él porque sabe tanto de como contar una historia… es una barbaridad de director. El alma de todo esto es Giselle González (la productora), que es la cabeza pensante y la gran loba de la manada y ella ha escogido a su equipo de una manera muy inteligente”, dijo.

Para realizar esta serie, Paz Vega tuvo que mudarse a México unos meses y vivir un tiempo lejos de su familia que se quedó en España.

“Hacer esta serie en México me deja una experiencia hermosa. Hay un resultado que se ve y está delante de la cámara pero todo lo que yo he vivido detrás de la cámara ha sido maravilloso. Me he sentido muy arropada. Siento que tengo una familia y es muy bonito“, declaró la actriz.

Tras finalizar el proyecto, Vega fue confirmada como una de las conductoras para los Latin Grammys que se transmitirán por Univision. La actriz también nos dijo que le encantaría volver a trabajar en Televisa tras la grata experiencia que tuvo.

“Cuna de Lobos” se transmite de lunes a viernes a las 9pm/8c por Univision.