Ferdinando Valencia regresa a los escenarios y dedica el resto de su vida al pequeño Dante

"A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho": compartió el actor

Ferdinando Valencia y Brenda Kelerman, sufrieron el golpe más doloroso de sus vidas el pasado 3 de agosto con la muerte de Dante, uno de sus mellizos. A casi tres mese de la irreparable pérdida, el actor anunció que regresa a los escenarios con todo el amor y con una dedicación especial para su hijo.

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, Ferdinando Valencia recordó los difíciles momentos que vivió a lado de su pareja y con quien procreó a sus mellizos Dante y Tadeo, pues ahora que se integra al elenco de la puesta en escena “Cincuenteando”, es imposible no hablar de su pequeño hijo, ya que lo extraña mucho y con emotivas palabras le dedica su participación en dicha obra y su vida entera.

“A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho“, expresó el actor con profunda tristeza.

Además, Ferdinando confesó que aún se sigue cuestionando muchas cosas entorno a la muerte de Dante, aunque sabe que es parte del proceso, es algo que no ha logrado superar por completo:

“Él cada vez vibra más fuerte en mí, lo extraño más, cada vez me hago más preguntas, cada vez quiero preguntármelas menos, es parte de los procesos y no lo quiero esconder, es lo que me sucede y tengo que trabajar en ello”.

Por otro lado, dijo estar agradecido por tener a Tadeo y a su pareja, quienes están a su lado y son un motor importante para su vida y carrera:

“No sé trata de quién se fue, se trata de muchas cosas, de quién me queda y de lo que a él le hubiera gustado ver, se trata de que también de que tengo una pareja, tengo una familia y todos me están dando ejemplos a mí y me gusta ver que también pongo mi granito de arena para sacarlos adelante”, explicó Valencia.

En cuanto a los planes de trabajo, el actor compartió que también participará en la serie de televisión “Como tú no hay dos”, proyecto que lo ayudará a sonreír de nuevo y por el que se encuentra muy agradecido.

“Hacerlo con comedia me gusta mucho, porque distrae, llena de buena energía y porque quiero usar como pretexto un show como este para hacer reír a la gente“.