Maribel Guardia reveló que Sherlyn y Cecilia Galliano le hacen “bullying”

Hacen honor a su nombre de "Arpías"

Desde hace varios meses Maribel Guardia comparte escena con otras actrices en la obra de teatro “Arpías” y aunque se lleva bien con todas, el hecho de ser costarricense ha provocado que sus compañeras se fijen más en cómo dice palabras o frases y esta vez no fue la excepción de que se lo hicieran notar.

A través de Instagram Stories, la cantante compartió unos videos en los que se le ve en un restaurante de Perú acompañada de Sherlyn y Cecilia Galliano, quienes no pueden parar de reír cuando le preguntan cómo se dice jabalí en el horóscopo chino y ella les contesta que “chanchito”, que es como comúnmente se le conoce al cerdo.

“Aquí estas niñas me están haciendo bullying. Bueno, es Cecilia más que nada porque la otra nena se siente mal y por suerte está muy calladita. Ya no las aguanto a ninguna de las dos, son insoportables. Pero aquí la Galliano me enseñó un truco que es como si fuera una caja sorpresa y le levanto el dedito del medio”, dice Maribel.

Otro momento en el cual la también cantante fue víctima de bullying por parte de la argentina fue cuando llegaron a la ciudad de Cauca como parte de la gira de la puesta en escena, pues afirmó que en cuanto se bajaron del avión ella le estuvo presumiendo que durmió todo el vuelo y también en un recorrido que hicieron en camión.