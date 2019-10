Alejandra Guzmán recuerda los difíciles momentos que vivió cuando le detectaron cáncer

La cantante compartió cómo fue el momento en que tomó la decisión de quitarse una parte de su seno y así retirar de su cuerpo el tumor que amenazaba su vida

En 2007, a la cantante Alejandra Guzmán le fue detectado un tumor, lo que más tarde se confirmaría como cáncer en su pezón derecho. A 10 años de recibir esta noticia, narra cómo ha logrado reponerse y los difíciles momentos que vivió a lado de su hija Frida Sofía.

En entrevista exclusiva para el programa “Despierta América”, la rockera compartió cómo fue el momento en que tomó la decisión de quitarse una parte del seno y así retirar de su cuerpo el tumor de 5 milímetros que tenía y que amenazaba su vida.

“Yo detecté mi cáncer muy pequeñito, entonces decidí cortar esa parte que fue mi pezón derecho y tomé una pastilla que era la quimio, entonces yo no sufrí de que se me cayera el pelo y tal, entonces tomé esa pastilla durante tres años, pero yo si decidí cortar todo lo que había malo y fue muy radical pero es mi manera de ser, cada quién decide qué hacer con su cuerpo”.

Desde ese momento la artista comprendió que el cáncer le salvó la vida, porque a partir de ahí empezó a cuidarse y a llevar una alimentación más sana.

A pesar de lo complicado que fue esa etapa, la cantante explicó en medio de su característico sentido del humor cómo reaccionó tras ver su cuerpo mutilado.

“Yo me vi al espejo y me acuerdo que me solté a llorar y me impresioné, y me quedé unos años así como la Barbie, ya ves que las Barbies no tienen pezón, entonces yo digo, pues es una de Barbie y una de Alejandra Guzmán”, narró entre risas.

Los encuentros que tuvo con la muerte lograron cambiar su manera de ver la vida, en donde los escenarios y la música han sido su mayor terapia, asegurando que, las cosas que ama de la vida le han ayudado a reponerse.

Durante la conversación también habló sobre la relación que tiene con su hija Frida Sofía, con quien le gustaría arreglar todos sus problemas, pero de una forma privada, en donde solo ellas dos estén frente a frente.

“Tan fácil como hablar con ella y estar cerca de ella y aclarar las cosas. Yo creo que es mejor entre ella y yo porque es un asunto familiar”, reveló.

Finalmente aseguró que este tipo de escándalos no le afectan porque no hace caso y sabe perfectamente quién es.

“Afecta duele, pero yo no soy bote de basura de nadie, yo soy una señora, yo soy la señora Guzmán y así soy y si les gusta bien y si no, pues también” concluyó la intérprete.