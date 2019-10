Real Madrid con bajas, mientras que Guardado y ‘Chicharito’ vuelven a la carga en La Liga

Continúa la jornada 11 en La Liga

Real Madrid se presentará nuevamente en el Estadio Santiago Bernabéu para recibir al Leganés en la continuación de la jornada 11 de La Liga, con la intención de conseguir tres unidades y mantenerse en la cima de la tabla general.

Un juego para el que Gareth Bale, Vinicius Jr. y James Rodríguez no fueron convocados, un tema recurrente en las convocatorias de Zinedine Zidane, las cuales se han visto envueltas en polémica por sus decisiones. Esta vez, Bale no fue considerado nuevamente a pesar de no estar lesionado y es que se rumora que ya ha pedido su salida del club, mientras que James recibió permiso especial porque nuevamente fue padre.

Sin ellos, el cuadro merengue vuelve a la actividad en el balompié ibérico, tras no haber jugado el pasado fin de semana por la reprogramación del Clásico ante Barcelona.

En más actividad, Betis con Andrés Guardado en la cancha se medirá ante el Celta de Vigo. Además, ‘Chicharito’ Hernández podría volver a ser titular con Sevilla en su visita al Valencia.

📺 Último entrenamiento del primer equipo para preparar el partido 🆚 @valenciacf de mañana correspondiente a la undécima jornada de @LaLiga.

En otros encuentros, Real Sociedad recibe a Levante, mientras que Espanyol visitará al Athletic de Bilbao.