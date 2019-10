Agenda de Los Angeles: Los eventos que no te puedes perder

Conciertos para todos los gustos y festejando el Día de los Muertos

Jueves 31

‘Always Running’ extiende fechas

‘Always Running’, la obra de teatro basada en las memorias del escritor y poeta Luis J. Rodríguez (izq., en la foto), extendió su temporada en el teatro Casa 0101 (2102 E. First St., Los Angeles). La obra, dirigida por Héctor Rodríguez, está protagonizada por Rufino Romero, quien interpreta a Luis J. Rodríguez y quien lidera un elenco de 16 actores que interpretan 32 papeles. Boletos $20 a $25. Viernes y sábados 8 pm y domingos 5 pm; hasta el 24 de noviembre. Informes (323) 263-7684 y casa0101.org.

Viernes 1

Muertos en el Grand Park

La celebración del Día de los Muertos en el Gran Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) del viernes lleva como título Selena for Sanctuary, e incluye un show en el que solo participan artistas mujeres de Los Angeles. Ellas son Empress Of, San Cha, Ceci Bastida, Maya Murillo, August Eve y Loyal Lobos, Selenamos y la DJ Zuri Adia. También habrá danzas aztecas y puestos de información de grupos comunitarios. 7 a 10 pm. Y el sábado, también como parte de las actividades del evento Grand Avenue Arts: All Access, el Music Center será anfitrión de talleres inspirados en el Día de los Muertos. 11 am a 4 pm. Entrada gratuita para ambos eventos. Informes grandparkla.org.

Día de los Muertos en Catalina

El museo Catalina Island (217 Metropole Ave., Avalon) celebrará el Día de los Muertos Family Festival, un evento que resaltará esta tradición mexicana con baile, música y otras actividades para toda la familia. Habrá pintura de cara, prueba de tequila y tacos. La música estará a cargo del grupo Sin Frontera y también actuarán danzantes aztecas. Habrá altares y se premiará al mejor decorado. 6 a 9 pm. Boletos $5 a $17. Informes catalinamuseum.org.

Muertos en la Plaza

La Plaza de la Raza (3540 N Mission Rd., Los Angeles) celebrará el Día de los Muertos con un festival que incluye danza, música, ofrendas y actividades para toda la familia. Los asistentes pueden disfrazarse de calaveras y también pueden traer fotos de sus seres queridos para incluirlas en los altares de muertos que estarán expuestos en la plaza. 5 a 9:30 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 223-2475 y plazadelaraza.org.

Sábado 2

Muertos y cumbia

La Sonora Dinamita con Vilma Díaz es el artista principal del treceavo festejo anual del Día de los Muertos del teatro 24th Street (1117 W. 24th St., Los Angeles), que tendrá lugar a lo largo de la cuadra donde se encuentra este local. Habrá dos escenarios en los que también tocarán intérpretes como Louie Cruz Beltrán, Tommy SpaSe and the Alchemists y Son Jarochicano Los Cambalache. En el teatro del interior actuará Raúl Pacheco and The Immaculate Conception. Habrá tamales, pintura de cara, puestos de artes manuales y tumbas en las que los asistentes pueden crear sus propios altares. La celebración inicia con una procesión de los danzantes Los Chilenos. 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 745-6516 y 24thstreet.org.

Festival en Gran Avenue

Instituciones culturales como The Broad, el Center Theatre Group, la Colburn School, el Grand Park, el LA Master Chorale, la LA Opera, la Los Angeles Public Library, la LA Phil, el MOCA, el Music Center Plaza y el REDCAT abrirán sus puertas para el Gran Ave Arts: All Access, un evento comunitario que incluye actividades y talleres para la familia y recorridos por estas y otras casas de arte. También habrá presentaciones musicales, tours arquitectónicos, proyección de filmes familiares y manualidades. Algunas de estas instituciones tendrán entrada gratuita. El festival no tiene costo de entrada. 11 am a 4 pm. Para detalles sobre el programa llamar o consultar en (213) 972-8500 y grandavearts.org.

Festival de aviones

El Festival of Flight en el aeropuerto de Long Beach (3590 Wardlow Rd., Long Beach) es un evento comunitario en el que se exhiben aviones y autos de colección. Habrá camiones de comida y cerveza a la venta y música en vivo. En esta ocasión actúa la banda Knyght Ryder, que rinde tributo a la música de los ochenta. 10 am a 4 pm. Para todas las edades. Entrada gratuita. Informes (562) 570-2678 y lgb.org.

De paseo con Thomas

Thomas the Tank Engine regresa al Southern California Railway Museum (2201 S. A St,, Perris) por solo dos fines de semana a partir de este sábado. El próximo fin de semana estará activo de sábado 9 de noviembre al lunes 11, que es día festivo. Además habrá oportunidad de conocer a Percy y a Sir Topham Hatt. Esta es la última parada del año de Thomas porque regresará hasta 2020. El boleto de admisión incluye entrada al museo y a las actividades que habrá en esos días, como lectura de cuentos, estaciones con actividades manuales y entrada al colchón de aire. Hay varios horarios disponibles. Boletos $21. Informes oerm.org/thomas.

Martes 5

Show de Sesame Street

En Sesame Street Live! Make Your Magic, Elmo, Abby Cadabby, Cookie, Monster, Big Bird y otros entrañables personajes de Plaza Sésamo se lanzan a una nueva aventura con Elmo, quien se inspira en aprender trucos de magia cuando conoce al extraordinario mago Justin, quien acaba de llegar al vecindario para presentar un show. Aunque Elmo no sabe cómo hacerlo, Justin lo anima a practicar, a trabajar duro y a no darse por vencido. El espectáculo llega a la Toyota Arena (4000 Ontario Center Pkwy., Ontario) el martes, 5:30 pm y el miércoles 4:30 pm. Y al Terrace Theater (300 E. Ocean Blvd., Long Beach) el 8 de noviembre 6 pm; 9 de noviembre 10:30 am y 2 pm, y 10 de noviembre 2 pm. Boletos $20 a $94. Informes ticketmaster.com.

Miércoles 6

Flamenco en LA

El reconocido bailaor de flamenco, Juan Manuel Fernandez Montoya “Farruquito”, ofrecerá varios shows en el sur de California, comenzando con el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa) el miércoles y siguiendo con el Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) el sábado 9 de noviembre. El artista, que pertenece a una de las dinastías de flamenco más renombradas de España, trae su nuevo show, Flarruquito Flamenco, que es parte de su gira por Estados Unidos. En él mezcla música original con sus propias coreografías. 8 pm en ambos teatros. Boletos $39 a $99. Informes scfta.org y thesoraya.org.