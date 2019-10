Así respondió Mayeli Alonso antes las críticas de su ex, Lupillo Rivera

View this post on Instagram

👆 #Mayeli responde a #lúpillo !!! “cuando yo me separé [de Lupillo] dejé unos meses sin cuidarme y no me ponía mis cremas de mi cara, me salían manchas en la cara" contó a #PeopleenEspañol Alonso, "Sentí mi piel diferente. Me cambió hasta el cabello por este nivel de estrés que llevaba. Hablé con mis amigas y me dijeron que el sexo era vital para rehacer mi vida, por eso decidí sacar este producto y a las mujeres y hombres les ha gustado", agregó. "En realidad, si me importara la opinión de #Lupillo fuera un rollo. Yo creo que a él no le importa lo que yo opine ni a mí lo que él opine. Yo a él lo superé desde el momento en que decidí salirme de la casa", desveló Mayeli, quien aclaró que no era ella la mujer que aparece en la imagen. "No soy yo. La idea fue mía. La quería más explícita todavía, que subiera un poco más en el busto una de las modelos tuvo cáncer de mama, pero ya no". "Creo que es importante que todo el mundo, como padre de familia, nos demos el lugar que merecemos. Si yo no le puedo dar el lugar como mi expareja, porque no nos llevamos bien independientemente de lo que pase, nunca se me va a olvidar que mis hijos están aquí por él", aseguró. "Yo pudiera hablar y decir muchas cosas de mi matrimonio, igual él. Cuando uno se pelea se dice hasta lo que no, pero lo importante es respetarnos. Si el niño dice que se quiere ir con su papá, se va con su papá. No hay que quitarles las obligaciones a los hombres", agregó.