Se han burlado de El Gordo y la Flaca

Los conductores del programa Chisme No Like decidieron transformarse en Raúl de Molina y Lili Estefan

Chisme No Like ha hecho uso de Halloween para disfrazarse de Lili Estefan y Raúl de Molina. Los conductores del famoso programa de YouTube se convirtieron, por un día, en los conductores de El Gordo y la Flaca.

Javier Ceriani y Elisa Beristain no sólo se vistieron como Lili y Raúl, también se burlaron de los conductores. Los fieles seguidores del programa se mostraron encantados con los disfraces.

Sin embargo, hay que mencionar que detrás de este disfraz de Halloween hay mucho humor negro detrás, sobre todo porque el programa de Univision ha sido fuertemente señalado por Chisme No Like, sobre todo después de que éste expusiera a Enrique Albis, ex miembro del programa El Gordo y la Flaca, por acoso sexual.

Pero más allá de la apariencia, las burlas o bromas, para algunos, se concentran en la forma en la que expusieron algunos temas personales de los famosos conductores de El Gordo y la Flaca, esto puede verse a partir del minuto 16:02.

Javier Ceriani hizo uso de su cuenta de Instagram para decir que este año quiso disfrazarse de su celebridad favorita. “Para este Halloween 🎃 podes disfrazarte de tu Celebridad Favorita!!! Yo en mi caso de mi amiga @liliestefan !!! #halloween #halloweencostume @chismenolike”, escribió el conductor argentino.

Elisa Beristain por su parte fue Raúl de Molina.