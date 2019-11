Sofía Castro celebra su cumpleaños con una sensual imagen sobre su cama y entre sábanas

La hija de Angélica Rivera derrochó sensualidad con una atrevida imagen sobre su cama

Sofía Castro dejo ver que ya no es una niña, por medio de su cuenta oficial de Instgram, publicó un mensaje por su cumpleaños número 23, y en medio de la celebración derrochó sensualidad con una atrevida imagen.

La hija de Angélica Rivera está de manteles largos, y este 31 de octubre festejó un cumpleaños más, rodeada del amor de su familia y amigos, dijo estar muy agradecida por tantas cosas que la vida le ha regalado:

“23 años que han sido una aventura y no puedo estar más agradecida con la vida por tantas cosas bonitas, tantos amigos que me llenan el alma, por la hermosa familia que tengo. Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy. Los he vivido inmensamente feliz, me he caído 7 veces pero me he levantado 8”, dijo en el texto que acompañó la sensual imagen.

También agradeció por los nueve años en que ha trabajando en lo que más ama y disfruta, en donde ha sorprendido la vida con cosas increíbles y también ha aprendido demasiado:

“He aprendió que todo sucede por algo y que al final todo es para bien, que Dios le da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, qué hay q amar sin límites, reír hasta q te duela el estómago o llorar porque no? Hasta que te quedes dormida… tener amigos incondicionales y una familia q no deja q por nada del mundo te vengas para abajo”.

En la publicación, aprovechó para hablar del amor y de cómo la vida la premió conociendo a la persona que había esperado por mucho tiempo, haciendo mención especial a su novio Pablo Bernot:

“Sobre todo que el destino es perfecto y que cuando menos te lo esperas llega la persona q llevas esperando mucho tiempo @pbernotk”, expresó la cumpleañera.

Finalmente, la hija de “El Güero” Castro, pidió a sus seguidores tomarse un tequila en su nombre, agradeciendo a todos los que le enviaron un mensaje de felicitación, así como a sus padres y hermanas, a quienes considera sus mejores cómplices en la vida.