¡Sólo en la Liga MX! Increíble error en el uniforme de Toño Rodríguez

Durante el partido contra Toluca, el guardameta de Chivas vistió una camiseta con un grave error de ortografía en su apellido

Este domingo, el guardameta de Chivas, José Antonio Rodríguez, llamó la atención por sus atajadas, pero también por su casaca, ya que cargó en la espalda un error ortográfico que no pasó desapercibido para algunos.

Toño portó su tradicional número 4 en el dorsal, pero lo diferente fue que encima tenía su apellido mal escrito: “Rodrigez” se podía leer, en lugar del “Rodriguez”, que es lo correcto.

Fue un error que no influyó en el resultado del partido, que las Chivas ganaron por 3-1, pero no pasó desapercibido para los fans del Rebaño Sagrado. Y claro, no faltó quien pidiera que lo tomaran como cábala para continuar ganando.

Si sirve para ganar… ¡QUE SIGA HACIÉNDOLO! 😜😜 Checa el fail en la playera de Toño 😂👇https://t.co/p4dnfX6nUq — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) November 4, 2019

La falla probablemente se debió a que la impresión se realizó poco antes de la hora del juego y, por la premura, nadie se percató del error, ni el mismo Toño, por lo que así saltó al campo.