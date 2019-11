Lucero presume su retaguardia en colorido atuendo

La cantante no descarta grabar un dueto con Mijares

Lucero parece haber retomado contacto con la prensa, pues en los últimos días no ha dejado de ser noticia. La cantante ha acaparado los titulares al no descartar volver a grabar con su ex marido Mijares, con quien presume tener una muy buena relación.

Tampoco deja de asombrar lo bien que se ve en el programa “La Voz Kids México”, donde luce una figura envidiable; para ejemplo de ello está una fotografía que ha circulado por Instagram a través de sus fans, donde la cantante muestra una espectacular retaguardia en ajustados pantalones color naranja, eso sin contar que usa una blusa con un profundo escote en la espalda.

Además de haber presentado su línea de ropa, Lucero también dio a conocer “Sólo me faltabas tú”, un nuevo dueto con la Banda Los Recoditos. Sin duda la cantante está retomando con mucho éxito esta nueva etapa de su carrera.

