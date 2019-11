“No dejé que me diera un beso”, dice AMLO sobre diferencias con Javier Sicilia

El escritor acusó a AMLO de traiciomar la política de paz y justicia tras la masacre de la familia LeBarón

MÉXICO – Luego que Javier Sicilia señalara que el presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó la política de paz a la que se comprometió, el mandatario mexicano aseguró que las diferencias con el poeta y activista tienen mucho tiempo.

“Está en su derecho, él tiene una visión distinta de la nuestra y entonces respeto su punto de vista pero no lo comparto, lo que buscamos es la paz”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa, desde Palacio Nacional.

“Si le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la paz, apostar por la violencia, pues entonces esa es su concepción, pero no es así”, precisó López Obrador al asegurar que el escritor tiene todo el derecho a manifestarse”.

“Según entiendo lo que él plantea es que nosotros hemos dejado de lado la paz así. Pues no, comparto su derecho a expresarse, a manifestarse, pero nosotros queremos la paz, precisamente no optamos por la violencia”.

Y es que a pesar de los desaciertos en su política de seguridad, el AMLO afirma que no cambiará su estrategia, ya que su gobierno no declarará la guerra contra el narcotráfico.

Esas criticas se agravaron tras el fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las Fuerzas Federales capturaron a Ovidio, pero tuvieron que liberarlo ante las amenazas del cártel de Sinaloa de matar a civiles.

Ahora tras la masacre de la familia LeBarón, las criticas se incrementaron.

Al ser cuestionado por el llamado de Sicilia a un nuevo movimiento por la paz, López Obrador señaló que están en su derecho de manifestación.

“Pueden manifestarse y que no tenemos por qué estar pensando lo mismo. Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual. En una campaña no me dejé que me diera un beso, en una ocasión. Tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse y expresarse”, dijo.

El martes, el poeta y activista Javier Sicilia envió una carta a Julián LeBarón tras la masacre de nueve miembros de su familia, en la que acusó que López Obrador traicionó la política de verdad, justicia y paz a la que se comprometió.

“La espantosa masacre que la comunidad de los LeBarón acaba de sufrir me hace preguntarme ¿si no es tiempo de que el pueblo de México, del que tanto habla ahora el actual Presidente, vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz?”, cuestionó Sicilia en el texto.

LeBarón se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que encabezó Sicilia hace nueve años, por lo que el poeta también planteó la necesidad de que la sociedad vuelva a exigir justicia al Gobierno de México.

“Una política con la que Andrés Manuel se comprometió, que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg”.

Sicilia se dirigió a Julián LeBarón como su hermano, amigo y compañero, y recordó que tomó la bandera de México en la caravana por la paz y enfrentó al poder político y criminal.

“¿Tienes tú y la comunidad de los LeBarón la palabra para convocar a la reserva moral del país, esa palabra que hace 25 años tuvo el zapatismo y hace 9 años el MPJD?”, le dijo.

“No lo sé. Lo que sí sé es que en este abrazo y mis preguntas te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma, compañero”.

El país ha condenado la masacre de la familia LeBarón y exigen a las autoridades dar con los responsables del asesinato de tres mujeres y seis menores.

