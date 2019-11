Hermano de José José dice que el cantante no murió el día que se informó

Héctor Sosa afirma que se enfrentó a su hermano José José en algún momento

En El Gordo y La Flaca hablaron con Héctor Sosa, hermano menor del cantante José José y quien estaba presentando en la Ciudad de México unas obras de la ópera mexicana. Por supuesto y como era de esperarse, aprovecharon la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle por su relación con el fallecido “Príncipe de la Canción”.

Héctor Sosa dice que por algún tiempo trabajaron juntos. Héctor le hacía los coros. Afirmó que “tratar con esos artistas en ese estado no es fácil… no tienen vida, los horarios son espantosos, no pueden comer a ninguna hora. Es un infierno”.

Agregó que los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel Sosa, nunca lo invitaron los actos fúnebres de su hermano. Dice no tener rencor ninguno por eso y que “si no lo invitan, pues no va”.

En cuanto a la relación con su hermano, dijo que hubo un distanciamiento y que “pelearse con un hermano por dinero es como pelearse por un bolillo. Solo que él tenía muchos bolillos”. Con el tiempo, el problema entre ellos se agrandó y llegaron a vérselas en los tribunales.

Agregó también, que no cree que su hermano haya muerto el día que se informó, ya que la enfermedad que padecía José José “era muy dura y no pudo haber durado tanto tiempo”. Lamenta mucho que José José haya “muerto así” y que le desea el mejor de los viajes.

Aquí la entrevista completa.