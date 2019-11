Lady and the Tramp con imágenes reales será el film estrella de Disney Plus en su lanzamiento

Entrevista con Justin Theroux y Tessa Thompson, las nuevas voces de La Dama y el Vagabundo que se estrena el 12 de noviembre

En la reciente fiebre de Disney por hacer remakes live-action de sus clásicos de animación le toca el turno a “Lady and the Tramp”, aquella maravillosa historia de La Dama y el Vagabundo de 1955. Pero si el mayor estudio del mundo lleva unos años haciendo caja en la taquilla con títulos como “The Jungle Book”, “Beauty and the Beast”, “Aladdin” o “The Lion King”, ahora la historia de amor entre dos perros de muy diferentes pasados esperan que sirve como gancho de lanzamiento del nuevo servicio de streaming Disney+ (o Disney Plus).

Cuando el próximo 12 de noviembre se inaugure Disney+, la nueva “Lady and Tramp” estará disponible sin pasar antes por los cines, con las voces de Justin Theroux y Tessa Thompson, con los que pudimos hablar en un hotel de Nueva York durante la promoción del film.

Pregunta: ¿Por qué esta historia sigue siendo relevante 65 años después?

Justin Theroux: El film tiene muchos temas además del romántico, como el del choque de opuestos entre alguien que confía en extremo en la gente y alguien que ha desarrollado la desconfianza en la vida y en los seres humanos.

Tessa Thompson: Y la importancia de un hogar, de una familia. ¿Qué es realmente un hogar?

J.T.: Y por supuesto, lo que es obvio: es una increíblemente dulce historia de amor”.

P.: ¿Recuerdan cuándo vieron la película original?

J.T.: Yo puedo ver cualquier cosa con perros. Recuerdo que me gustaba la actitud de Tramp, ese laissez-faire con el que enfrenta la vida.

P.: Tuvieron que grabar las voces sin ver imágenes del film…

T.T.: Sí y no. Teníamos una aproximación a las escenas.

J.T.: Teníamos un storyboard, algunas imágenes preliminares… Pero fue una forma genial de desarrollar una película en movimiento. Rodaban y nos daban algunas escenas y poníamos la voz. O al revés, les mandábamos voces grabadas y ellos filmaban las imágenes. Fue un periodo de tiempo largo con ese ritmo de trabajo.

P.: ¿Fue complicado? Porque ponen voz a imágenes de perros reales.

J.T.: Yo nunca lo había hecho antes, pero no fue difícil. Creo que permitió tomarse tiempo para enriquecer a los personajes, y también incorporar algunas cosas que improvisamos. Creo que fue una forma muy buena de trabajar.

T.T.: A mí me encantó. Sobre todo porque pudimos grabar a la vez casi todo el rato. Muchas veces en este tipo de película uno graba solo la voz de su escena.

P.: ¿Y qué pensaron cuándo vieron la película completa?

J.T.: ¡Me pareció fascinante!

T.T.: ¡Yo aún no la he visto!

J.T.: Después de tanto trabajo es increíble verla completa. Es preciosa. Hay que reconocerle el mérito a Charlie Bean [el director del film]. Tiene que requerir mucha paciencia trabajar con nosotros y con los perros.

P.: ¿Les gustan los perros?

J.T.: ¡Sí! Éste el mío. [Theroux señala a su perro, que está debajo de la mesa junto a la que estamos haciendo la entrevista].

T.T.: A mí también. Hace tres semanas adopté uno. Creo que Justin y la película me inspiraron. Siempre quise un perro pero viajo tanto…, es complicado, y hasta ahora no me había animado. Se llama Coltrane.

P.: La película se estrena en una nueva plataforma de streaming. ¿Cambia algo eso?

J.T.: Creo que no. Las plataformas de streaming ya han demostrado lo que pueden hacer, que pueden mejorar la calidad de un proyecto. Y tener a un estudio como Disney que pone su dinero donde promete es fantástico. O sea, si te gusta ver películas en un cine… ¡hoy día mucha gente tiene pantallas de televisión que son casi tan grandes como un cine! La calidad de lo que vemos en casa es muy alta. Lo que sí no apruebo es que la gente vea películas en iPhones. Creo que definitivamente ahí sí se pierde parte de la experiencia. ¡Espero que nadie vea esta película en un teléfono, o incluso en un reloj!

T.T.: ¡Especialmente en un reloj!

J.T.: ¿Se puede ver en un reloj? Seguro que hay alguno con YouTube… ¡Pero véanla en la pantalla más grande posible con el mejor sonido posible!