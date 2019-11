Sonia de los Santos hace música infantil con sabor latinoamericano

La cantante originaria de Monterrey, México, presentará un show familiar en The Wallis

Sonia de los Santos recuerda con candor su infancia en Monterrey, México, cuando toda su familia se reunía para cantar y tocar la guitarra. Lo que nunca pensó fue que esas veladas bohemias iban a tener un impacto tan grande en su vida.

“Mi mamá canta muy bonito, y también un tío, pero nadie profesionalmente”, dijo De los Santos, quien actuará el domingo en el teatro The Wallis de Beverly Hills. “Para mí, la música viene desde niña”.

Sin embargo, comenzó a tomar en serio el asunto de ser artista hasta que llegó a la preparatoria, donde comenzó a tomar clases de canto y de teatro musical. Luego, ya en la universidad, a pesar de que estudiaba ciencias de la comunicación, seguía con lecciones de teatro y con la música.

Cuando decidió que quería dedicarse a la música, viajó a Nueva York, donde se estableció desde 2005. Ahí, luego de ser hostess de restaurantes, encargada de colgar abrigos en los teatros y de desempeñar otros oficios, recibió su primer gran oportunidad, ser vocalista de Dan Zanes and Friends, una banda que tocaba canciones para niños.

De los Santos tenía el perfil perfecto, tocaba la guitarra, la mandolina y además cantaba en inglés y en español. Esto sucedió en 2007.

“Luego de girar con ellos por varios años fue cuando me animé a formar mi propia banda de música para niños”, dijo. “Pero con el enfoque en la música latinoamericana”.

En 2015, De los Santos editó “Mi viaje: De Nuevo León to the New York Island”, y el año pasado estrenó “Alegría”, con el que recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de música latina para niños.

La artista decidió dedicarse a la música infantil cuando se dio cuenta de la gran influencia que puede ejercer este arte en los niños.

“Sentí que podía encontrar un lugar en ese mundo”, dijo. “Pero yo pensaba en un sonido más basado en el folclor latinoamericano, con cierto tipo de mensajes como la inclusión, el respeto, la tolerancia y de fortaleza para nuestras comunidades latinoamericanas, por el momento que vive”.

Y es por eso que sus canciones, que ella compone, cuentan historias personales.

“Me doy cuenta de que mientras más cuento de mis experiencias, más universales son las historias”, dijo. “Y eso es algo con lo que los padres, los abuelitos, los niños, todos se pueden identificar”.

En detalle

Qué: Sonia de los Santos

Cuándo: domingo, 2 pm

Dónde: The Wallis, 9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills

Cómo: boletos $25 a $35

Informes: (310) 746-4000 y thewallis.org/sonia