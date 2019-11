Fernando Colunga reaparece tras ausencia y revela intimidad de su vida privada

El galán de telenovelas dice ser una persona complicada

Fernando Colunga ha estado fuera de las pantallas de televisión tras la conclusión de “Pasión y Poder” en el 2016. Se ha sabido poco del actor después de este proyecto y en una reciente entrevista habló de porque hay tanto sigilo alrededor de su vida.

“No es que yo no la quiero exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir ‘aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’”, dijo el actor en el programa dominicano “Esta Noche Mariasela”.

El también actor de telenovelas como “María la del Barrio” y “Pasión” dijo que si se encuentra a la prensa pero que ellos han sido respetuosos con su vida intima.

“Yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida, ha pasado y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”, explicó.

Colunga también reveló que no se ha casado o tienes hijos porque es complicado para alguien que no es del medio entender el trabajo.

“Yo no soy tampoco una persona la más sencilla del mundo evidentemente”, dijo. “La gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad, que estamos siempre viendo qué más vamos a hacer y a veces esto se complica para una gente que no es muy cercana a este medio, a veces es difícil entenderlo, es muy difícil entender los horarios”.