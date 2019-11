Los Huracanes del Norte reciben homenaje a su trayectoria tras regreso de don Heraclio García a los escenarios

View this post on Instagram

Para las personas que han notado la ausencia de nuestro padre y hermano mayor, Heraclio Garcia, en nuestras últimas presentaciones, la razón es por cuestiones de salud. Tenemos fe en Dios en que pronto se recuperará y regresará de nuevo a los escenarios con nosotros. De antemano gracias por sus oraciones y palabras de aliento. Atte: Los Huracanes Del Norte #huracanesdelnorte #loshuracanesdelnorte #loshuracanes #huracanes