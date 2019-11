Víctor Guzmán podría ser otro bombazo de Chivas

View this post on Instagram

EUROPA PRIMERA OPCIÓN✈️ . . En entrevista con Fox Sports Víctor Guzmán declaró: “Sería cuestión de hablarlo primero que nada con el presidente (Jesús Martínez), que ya quedamos él y yo en un acuerdo, puede ser que me vaya a Europa, pero a lo mejor sí es mi sueño y es una meta, pero si no es a lo mejor en su momento lo más conveniente y se presenta la oportunidad de Chivas pues yo me iría, sería analizar más que nada la propuesta que venga, si es formal de Europa o si es formal de aquí de México” Esperemos que algún equipo europeo de una buena oferta por el👊 . . . . #chivas #mexicanoseneuropa