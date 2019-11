Lupe Esparza rompe el silencio y revela como empezó la pelea entre Chiquis Rivera y Frida Sofía

El lider de Bronco dice que Frida estaba "en condiciones muy raras"

La pelea entre Chiquis Rivera y Frida Sofía sucedió después de que se acabara el evento de los Premios de la Radio. Todo sucedió cuando la hija de Jenni Rivera presenció una grosería de Frida hacia Lupe Esparza del grupo Bronco.

Este último reveló todos los detalles en entrevista con “Ventaneando”.

“En mi respaldo estaba esta niña, que no reconocí en ese momento”, dijo Esparza. “[Frida] me empieza a tocar el pelo atrás y yo volteo extrañado pues, ‘¿quién me está tocando el pelo?’ Y me pregunta esta niña por una trenza color azul que yo traía. Le dije, ‘oiga, yo creo que me está confundiendo.'”

Cuenta Lupe que Frida aceptó que se pudo haber confundido de persona. Cuando uno de los hijos del cantante le dijo que era Frida Sofía regresó a donde estaba la joven para disculparse por no haberla reconocido.

Es cuando la hija de Alejandra Guzmán empezó a cuestionar si era así como trataba a la gente ante la confusión de Lupa.

“Estaba en condiciones muy raras”, dijo Esparza sobre el estado de Frida.

“Lo que esta niña no sabía es que yo tenía a mi seguridad personal… mi chiquis de oro”, bromeó Lupe. “Yo ni sabía que la Chiquis estaba ahí tampoco”.

Es ahí cuando Chiquis intervino y le dijo a Frida que no le faltara a respeto al señor Lupe Esparza.