Salma Hayek estrena nuevo y polémico estilista

La actriz mexicana generó controversia al decir que su mascota es la nueva encargada de su cabello

Y como que ahora tener mascotas exóticas está de moda entre los famosos. Ya no es sólo Maluma con su burrita “Juanita del Mar”, pues la actriz mexicana Salma Hayek le quiere hacer la competencia con el que también es su nuevo estilista. Se trata de un búho que lleva sin reparo alguno sobre su cabeza. La misma actriz dice que no sólo es su peluquero, sino manicurista y que hasta le sirve de sombrero. Se nota que este búho se ha vuelto indispensable para Hayek. Los comentarios de sus seguidores fueron de duras críticas por tener un animal fuera de su hábitat, pero ella aún no se ha pronunciado al respecto.

Por lo pronto, aquí los dejamos con las imágenes de este par.