El pleito entre Remmy Valenzuela y Pati Chapoy “Está pasada de moda”, dico el cantante

El cantante no tiene pelos en la lengua y le contesta a Pati Chapoy luego de que ella asegurara no conocerlo

Desde que inició su participación en La Academia, Remmy Valenzuela y Pati Chapoy protagonizan un enorme pleito, el cuál ha llevado al cantante de Regional Mexicano a decir que la presentadora “está pasada de moda”.

El domingo pasado el intérprete de “Mi Princesa” hizo su debut como juez en La Academia, sin embargo a la comunicadora no le gustó su participación y hasta preguntó en cadena nacional que quién era Remmy.

Ante esto, el cantautor de regional mexicano no se quedó callado y le mandó un mensaje.

“No sé cuántos discos de oro tenga Paty o cuántos de platino, yo tengo 2 billones de reproducciones en YouTube, en Spotify. Ella no sé qué haga, no soy Pedro Infante para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda, nosotros somos milllenials, somos jóvenes y son épocas”, dijo, contundente.

El originario de Sinaloa, con 13 años de carrera, también se fue contra algunos cantantes que se creen mucho.

“Yo me he rebajado a otro artista a pedirle un dueto y que me rechace, como Christian Nodal, yo me rebajé a pedirle un dueto y hablarle y me dejó en visto, si su carrera vale más que la mía, perfecto, vamos a ver quién dura más y así hay muchos”.

“Lo he intentado, no está en mí, tengo como 5 rolas, pero me cansé, yo quiero hacer un disco de duetos, pero lo más seguro es que lo haga con otros géneros. Lo he intentado también con mis letras, como ‘Mi Princesa’, que era para La Arrolladora, que tampoco me graban, no sé si sea envidia, celos o que les caigo mal”, mencionó.

Valenzuela está presentando su nuevo disco, titulado 80 por ciento Mío, con el cual creyó que estaría nominado a un Grammy Latino, pero no fue así, algo que lo decepcionó, aunque está feliz que sus fanáticos hayan recibido tan bien este material.

Detienen al grupero Remmy Valenzuela en operativo policiaco

Confirman a Danna Paola y Remmy Valenzuela como jueces de ‘La Academia’ de TV Azteca