Irma Silva, la abuelita mexicana que puede hacerse con un Latin Grammy

View this post on Instagram

Ya arranca la Ceremonia de Premiación de los Latin Grammys!! 🎶👵🏻🤠🔥 👉🏻👉🏻 www.latingrammy.com #Buyuchek #LasCancionesDeLaAbuela #LatinGrammys #LatinGrammy #GrammyLatino #LasVegas #MGM #BestNorteñoAlbum