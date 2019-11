El Rey del Brunch: Layún dice que su ausencia del Tri no es por la fiesta en Nueva York

Su ausencia en El Tri se debe a condiciones 100% futbolísticas... ¿será?

Según Miguel Layún lo ocurrido en Nueva York en el pasado mes de septiembre, el famosísimo brunch que sacó a la luz más cosas que esa simple celebración, no tuvo nada que ver con que el ‘Tata’ Martino no lo llame a la selección… más bien ha sido porque no está pasando su mejor momento futbolístico.

“Hay muchas ausencias que no tenemos nada que ver con lo que se dio ese día en Nueva York, por ese lado estoy tranquilo, sé que trabajando duro aquí y si las cosas se dan bien, eventualmente regresaré”, declaró el mundialista mexicano.

"SOLAMENTE LES MANIFESTÉ QUE SU NO PRESENCIA TIENE QUE VER CON DECISIONES ESTRICTAMENTE FUTBOLÍSTICAS"#FSRadioMX Las palabras de 'Tata' Martino al hablar de la ausencia de Javier 'Chicharito' Hernández y Miguel Layún en la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana pic.twitter.com/shFskkF169 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2019

Por su parte, Martino confirmó lo dicho por el mexicano:

“Miguel tenía la necesidad de hablar conmigo. Nos comunicamos creo que el miércoles pasado, le expliqué que su no convocatoria es porque entiendo que hay laterales en mejor forma que la de él, punto y final”, declaró el estratega evidentemente harto del tema.