Dubai: Un edén para derrochar

Dubai consiente con mil y un detalles a los viajeros que estén dispuestos a vivir una titánica experiencia.

DUBAI, EMIRARTOS ÁRABES UNIDOS – Como en la clásica película “Scenes from a Mall”, protagonizada por Bette Midler y Woody Allen y dirigida por Paul Mazursky, todo pasa en los centros comerciales. Y, si de los más impresionantes hablamos, muchos de ellos están en Dubai.

Además de adquirir las marcas más famosas y caras del mundo, oleadas de viajeros acuden para practicar el famoso window shopping en las vitrinas barrocas llenas de artículos de lujo, tomar un helado o un vasito de esquites (aunque no lo crean), ir al cine o -todavía más raro- del poder disfrutar de pistas de nieve para esquiar o patinar.

Los lugareños se reconocen porque, ellos, van limpísimos de blanco, con su abaya, o túnica típica que roza los pies; mientras que ellas, se visten siempre de negro, lo que no impide, que si te asomas un poco descubras zapatillas de Gucci o Chanel de la última colección.

Todos los demás, aunque extranjeros, respetan de alguna manera la forma de vestir, no enseñando nunca demasiada piel.

Es más, en algunas playas, hay signos color de rosa, en la cual no se permite usar traje de baño, sólo el famoso burkini.

Así, en estos gigantescos centros de shopping, como The Dubai Mall o Mall of the Emirates, como en las playas de Brasil, la gente se divierte, convive y pasa gran parte de su día. Todo es de lo más seguro ya que hay cámaras y policías por doquier.

Recorriendo el oasis



Aunque es una ciudad cara, los taxis son de lo más barato que hay por el costo de la gasolina, aunque tampoco hay que descartar el metro. Es puntual y limpísimo, ya que hay multas por tirar basura y hasta por masticar chicle. Además, llega a los principales puntos de la ciudad y está conectado con una línea de magníficos autobuses.

Sin embargo, es normal ver los coches más caros del mundo, con choferes como sacados de una película de James Bond para todos los millonarios que habitan en este lugar. Lo que sí, pocos caminan por el inclemente calor.

Vida nocturna

Se oye mucho que en esta ciudad no se puede beber alcohol.

Pues les tengo nuevas. Como extranjero, la oferta nocturna es infinita, sobre todo en los bares de los hoteles de lujo con las vistas más bellas de la ciudad. Los fines de semana es común ver a los expatriados, o extranjeros, acudir con sus familias a los brunch con champaña que ofrecen estos magníficos hoteles. Incluso, las chicas, gozan de privilegios, ya que hay muchas ladies nights. Sin embargo, no es tan fácil comprar alcohol, ya que debes contar con una licencia para hacerlo y sólo puedes adquirir algo en el Duty Free del Aeropuerto.

Para ir con la familia

Además de ser un destino de negocios y de adultos, en épocas recientes Dubai se ha convertido en un gran sitio para divertirse a lo grande. Debido a que hay desde idílicas playas hasta grandes parques temáticos, acuarios, montañas rusas y safaris por el desierto, entre otros atractivos.

Entre las máximas atracciones se encuentra el IMG Worlds of Adventure, el Parque Acuático Wild Wadi, el Aquaventure en el Hotel Atlantis, Legoland y muchos otros sitios para divertirse.

La comida

La oferta incluye muchas delicias de la cocina árabe como humus, yogurt, cordero, ensaladas pero también es muy fuerte la presencia de la cocina de India, China y Pakistán, y bueno, siempre hay excelentes opciones de cocina internacional. Si te da homesickness, hasta hay buenos restaurantes mexicanos. Para los que cuidan el presupuesto hay grandes buffets del tipo all you can eat a precios accesibles.

Llama la atención que en varios establecimientos hay salsa Tabasco y Cholula, allí muy puestas y conocidas por los locales.

Respecto a mi planteamiento inicial, sobre que este es un sitio que amas u odias… en este caso, fue algo así como un deslumbramiento único y especial.

Guía práctica



CÓMO LLEGAR



A partir del 9 de diciembre, la aerolínea Emirates conectará la CDMX con Dubai con una escala en Barcelona.

Otra opción es volar de México a Dubai con Lufthansa haciendo escala en Múnich o Frankfurt.

DÓNDE DORMIR

Una buena opción es el Rove Marina Dubai. Moderno, con gimnasio, gran buffet de desayuno y a un precio accesible, además de estar muy bien comunicado.



MÁS INFORMACIÓN

www.emirates.com/mx/spanish

www.rovehotels.com/hotel/rove-dubai-marina

www.visitdubai.com/es



En la mira

Dubai será sede de la Exposición Mundial que se realizará del 20 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021. Se le promociona como el evento más grande realizado en el mundo árabe y contará con la participación de 192 países y más de 25 millones de visitantes.

Temas como tecnología, sustentabilidad, movilidad y turismo se abordarán, bajo el lema “Conectando Mentes, Creando el Futuro”.

Se prevé que los preparativos y la feria generen 277 mil nuevos empleos en los Emiratos Árabes Unidos y una inyección de casi 40 mil millones de dólares.