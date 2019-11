Harían homenaje a los futbolistas Sub 17 en el partido del Tri vs. Bermudas

Honor a quien honor merece

Pese a que no se logró el objetivo de ganar el título mundial, la Selección Mexicana Sub 17 hizo un gran papel en el torneo, o al menos así lo cree la FMF, por lo que esta noche, en el medio tiempo del encuentro entre El Tri Mayor y la Selección Nacional de Bermudas, se les reconocerá el esfuerzo, todo esto de acuerdo con lo publicado por el Diario AS.

Si la agenda lo permite y se logran cuadrar los tiempos, los jóvenes futbolistas llegarían este martes a la Ciudad de México y de inmediato se trasladarían a Toluca, donde se disputará el encuentro de esta noche.

La Selección del 'Chima' Ruíz se ganó el respeto y la admiración de todos 👏🇲🇽https://t.co/zy8q294ilP — AS México (@ASMexico) November 19, 2019

Al medio tiempo tendrían una aparición especial en la cancha donde se les rendirá un homenaje de algunos minutos por el logro del subcampeonato conseguido en la Copa del Mundo Sub 17, celebrada en Brasil, donde cayeron en la final con el país anfitrión, luego de que el árbitro marcara un penal polémico en contra del conjunto tricolor y no revisara otra jugada donde era penal a favor del equipo azteca. Dale click a la estrella de Google News y síguenos