Ante los ataques, Ana Bárbara pide perdón 

"La bandida" se equivocó al interpretar el himno nacional de México, las ofensas y las duras críticas la han llevado a compartir un sentido vídeo

Ana Bárbara se vistió de charra para cantar el himno nacional de México en un famoso evento deportivo de la NFL. El momento fue tan especial e importante para ella que a través de las redes sociales escribió: “Uno de los momentos en los que sentí a Mexico 🇲🇽 en la piel!!!”.

Sin embargo, la intérprete mexicana se equivocó y ante este error han sido muchos los ataques que ha recibido en las redes sociales. Ahora, por esta situación ha pedido disculpas en Instagram.

“Ya lo dijo el Gran José Alfredo Jiménez “Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña”. Teniendo la mejor intención pero sin dejar de lado, la emoción de tener la responsabilidad de entonar nuestro hermoso himno nacional, y como lo dejo saber en el video tuve una falta de ortografía al mencionar Olivo en lugar de Oliva, en otras palabras, mencioné el árbol y no el fruto, y aunque lamentó el hecho, intenté dar de mi lo mejor, pues lo hice con el AMOR Y PASIÓN que me da la vida. Pido una disculpa de corazón a la instancia correspondiente y a quien haya ofendido. 🙏🏻🇲🇽 Muchas gracias!”.

Aquí el vídeo con su declaración.

Este es el vídeo de Ana Bárbara interpretando el himno nacional de su México lindo y querido.