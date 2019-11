Casi el 10% de hispanos tiene problemas previos a la demencia

Las personas con ancestro puertorriqueño presentaron la prevalencia más alta de MCI, con 12.9%, mientras aquellos de origen cubano tuvieron el índice más bajo con 8%.

El primer estudio en calcular cómo se manifiesta en latinos en EEUU el Defecto Cognoscitivo Leve (MCI) -una etapa intermedia entre el envejecimiento saludable y la demencia-, encontró que casi un 10% de adultos de este origen étnico padecen la enfermedad mental.

La investigación desarrollada por la Universidad de California (UC) Davis, conjuntamente con UC San Diego, evaluó “6,300 latinos de ancestros dominicano, centroamericano, cubano, mexicano, puertorriqueño y sudamericano”, según el reporte presentado este lunes.

“Los latinos comparten formas regionales del idioma español, pero sus historias culturales, sus ancestros genéticos y sus perfiles de salud son diversos”, anotó Charles DeCarli, uno de los dos principales investigadores del estudio y director del Centro para la Enfermedad de Alzheimer de UC Davis.

“Este es el primer estudio para calcular la prevalencia general de MCI entre las diversas poblaciones de latinos”, aseguró DeCarli al señalar que se identificaron algunos factores “como enfermedades cardiovasculares y depresión que pueden ser tratados para reducir el riesgo”.

El análisis encontró que el 9.8% de los participantes presentaban MCI; no obstante, el gen APOE4, un riesgo mayor en el desarrollo del Alzheimer en personas blancas no hispanas y otras poblaciones no latinas, no representa un factor preocupante entre los latinos, según el estudio.

“Nuestros resultados sugieren que hay otros factores biológicos que pueden contribuir a la MCI en los latinos“, destacó por su parte Héctor González, profesor asociado de Neurociencia en UC San Diego e investigador principal junto a DeCarli.

Las personas con ancestro puertorriqueño presentaron la prevalencia más alta de MCI, con 12.9%, mientras aquellos de origen cubano tuvieron el índice más bajo con 8 %.

El 10.8% de los centroamericanos presentaron MCI, al igual que el 9.7% de los dominicanos, el 9.6% de los sudamericanos y el 9.5% de los mexicanos.

El análisis utilizó datos de la investigación SOL-INCA sobre envejecimiento neurocognoscitivo en latinos, así como del Estudio de Salud en la Comunidad Hispana (HCHS/SOL), enfocado en factores de riesgo cardiovasculares.

“La depresión y las enfermedades cardiovasculares pueden ser tratadas para reducir el riesgo de MCI en esta población amplia y de rápido crecimiento, pero sub investigada”, indicó González.

Publicado en la revista médica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, el reporte se presenta como “un importante primer paso para entender el Alzheimer y otras demencias en las poco estudiadas poblaciones latinas“.