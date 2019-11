FBI pide entrevista con denunciante secreto que provocó proceso de ‘impeachment’ contra Trump

Los republicanos también han solicitado su declaración pública pero los demócratas han defendido la protección de su identidad

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) solicitó una entrevista con la persona cuya denuncia secreta desató el inicio del proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Así lo avanzó Yahoo! News y lo confirmaron otros medios.

Funcionarios del FBI se sintieron molestos cuando el Departamento de Justicia (DOJ) se negó a investigar la notificación secreta de que apuntaba a las presuntas presiones de Trump a Ucrania, según el citado portal de noticias. El inspector general de la Comunidad de Inteligencia habría remitido la información a DOJ como caso penal.

El Departamento de Justicia desestimaron la denuncia anónima contra Trump al considerar que no tenía que ordenarse ninguna investigación. De acuerdo a funcionarios del departamento, revisaron si el presidente había incurrido en un delito de financiamiento de campaña. Sin embargo, no mencionaron por qué no habían considerado soborno, extorsión u otros delitos.

El informante, cuya identidad no se ha hecho pública para proteger su integridad física, aún no ha aceptado conceder la entrevista, según dijo una fuente anónima a NBC News. Él no estuvo presente en la llamada del 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano y que desencadenó la investigación por el juicio político. Es por ello que no se le considera un testigo directo del escándalo ucraniano y los demócratas han prescindido de su declaración en las audiencias públicas.

Además, la ley estadounidense protege la identidad y la carrera de las personas que denuncian las conductas inapropiadas de los cargos públicos. Históricamente, legisladores de ambos partidos han respaldado esta protección.

USCIS alerta de que no se podrán solicitar ciertas visas temporales

Menor de EEUU se pone creativo para cruzar la frontera con $100,000 en droga. Pero no salió bien

Sus parejas las intentaron matar pero estas mexicanas hoy pueden contarlo. Muchas otras no