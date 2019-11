Elisa Beristain le grita a Belinda: “Me amenazaste con mis hijas y te tengo grabada”

La conductora le advierte a su público que si algo le pasa tanto a ella como a sus hijas hace totalmente responsable a Belinda

Elisa Beristain estalla en Chisme No Like. La conductora del programa asegura que ellos nunca chantajearon a Lupillo Rivera con el vídeo que éste señala fue utilizado en su contra, sólo para hacerlo hablar sobre su romance con la cantante.

La conductora sí asegura que sabe de la existencia de éste, y ante las cámaras de su programa aclara todos los puntos que de momento la involucran en la polémica con Belinda y Lupillo Rivera, y dice:

Acusan a Belinda de “extorsión” y “secuestro”

“Nosotros no hostigamos a Lupillo”, dijo Elisa sobre el supuesto vídeo íntimo, y cuenta que los dueños de este material son Telemundo y una revista.

“Yo en su momento tuve ese vídeo. Ese vídeo no lo compré, yo dejé esas negociaciones cuando estaba en la ciudad de México y me hablan a las tres y media de la mañana Lupillo y Belinda”, contó Beristain.

Lupillo Rivera confesó su relación con Belinda, a cambio de que no revelaran un vídeo íntimo de los dos

Continúa: “Yo no había dicho, ni pasado esos audios, porque aquí en Estados Unidos es ilegal grabar a una persona sin avisarle. Cuando a mi me amenazan de muerte, yo en ese momento… mi única prueba de lo que estaba sucediendo era grabarlos”, explica la presentadora. Para luego dejarle claro tanto a Belinda como a Lupillo que:

“Te tengo grabada Belinda… y Belinda, voy a sacar los vídeos si sigues mintiendo”.

Elisa alza la voz en su defensa y señala públicamente que Belinda la amenazó al decirle:

“‘Te está buscando un comandante. ¿A ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas?’ Me amenazaste, -ampona- con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite. Tú qué crees, que me voy a quedar de brazos cruzados si me estás amenazando con la vida de mis hijas“.

Elisa Beristain también es clara al advertir: “Si me pasa algo a mí señores, si le pasa algo a mis hijas, acuso y denuncio a Belinda”.

Su compañero Javier Ceriani llamó a la calma. “Bueno, tranquilízate. Yo sé que es doloroso cuando se meten con tus hijos, esos son golpes bajos. Eso es lo que tu defendiste Ana María Alvarado, a este tipo de artistas que amenazan a los periodistas y a los hijos de una madre”.

Aquí el vídeo completo del programa con toda la declaración de Elisa Beristain.