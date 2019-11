¡Se despedirá en el FC Barcelona! Piqué anunció cuándo colgará los botines

El defensa central reveló sus planes de retiro

Nos queda poco tiempo futbolístico de Gerard Piqué, o al menos así lo hizo saber el defensor del FC Barcelona, quien aseguró que, a lo mucho, en el 2022 colgará los botines.

De acuerdo con informes de la revista catalana Mundo Deportivo, el central reveló en entrevista dos cosas importantes sobre su futuro: que se retirará en 3 años, o antes si su nivel futbolístico decae, y que lo hará con el FC Barcelona.

“Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta el 2022, pero nunca se sabe”, expresó.

De esta forma, en el mejor de los casos, Piqué estaría diciéndole adiós a las canchas a los 35 años de edad y vistiendo la camiseta blaugrana, ya que tal y como él lo confirmó, no se ve defendiendo otros colores.

“Mi último equipo será el Barcelona. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta porque si estoy jugando al fútbol es básicamente porque he sido culé toda mi vida”, mencionó.

“Mi único sueño de pequeño era vestir la camiseta del Barcelona. Hasta que me sienta con fuerzas y ganas, voy a vestir la camiseta y cuando no me vea, dejaré el fútbol”, finalizó el también novio de la cantante Shakira.