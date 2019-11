Sigue el drama de Belinda y Lupillo Rivera: Dicen que la cantante ha lanzado amenazas 

Aseguran que Belinda está violando la libertad de expresión al pedir que se elimine de YouTube la entrevista de Lupillo en donde éste reveló detalles de su romance secreto

El escándalo de Belinda y Lupillo Rivera sigue. Los conductores del programa De Primera Mano conversaron con Javier Ceriani y Elisa Beristain, los conductores del programa Chisme No Like de YouTube.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó al argentino sobre las acusaciones que ahora llueven sobre Belinda, por parte de ellos mismos. Ya que éstos aseguran que la cantante amenazó a su programa para que éste bajara todos los vídeos relacionados con su persona.

Todo esto llega en el momento en el que Lupillo Rivera también ha declarado que la razón fundamental por la cual reveló todo su romance con la cantante radica en que fue extorsionado.

Lupillo Rivera confesó su relación con Belinda, a cambio de que no revelaran un vídeo íntimo de los dos

Javier Ceriani le aseguró a Infante que eso, el chantaje, era falso. Que ellos no amenazaron a Lupillo, y también recalcó que fueron ellos los primeros en revelar la relación de este par en su programa. Por ende, al tenerlo de invitado, señaló que lo único que podían esperar de él era que fuera honesto en sus declaraciones.

Sobre la extorsión de Belinda para con Chisme No Like y la eliminación de los vídeos en donde se le mencionan, el argentino dijo que todo empezó con la presentación de la rubia en los Premios de la Radio, en donde amenazó con no subir al escenario y presentarse como tenía previsto, si el programa no eliminaba los vídeos mencionados.

Ante los hechos, Javier Ceriani ha sido contundente: “Nos puso en peligro a todos, comprometió a la empresa. Hizo un “Belinda Gate“, al periodismo del espectáculo. Algo que no se hace porque es inconstitucional, porque es ilegal, porque es un atropello al periodismo. Yo personalmente, Javier Ceriani, no se lo voy a permitir. Yo estoy pidiendo ahora un stop a Belinda. Hay que parar a esta chica, que termine de hacer esto que está haciendo con el periodismo, con la prensa y con la libertad de expresión”.

Al parecer por esta razón el vídeo con la entrevista de Lupillo Rivera, confesando su relación de amor con la cantante, ya no se encuentra en YouTube.

De momento este es el único extracto que se ha podido obtener de la confesión de Belinda. Pero ojo con la reacción de su hermano Juan, cuando Lupillo lo confirma todo.

¿Será que la sorpresa que se llevó éste confirma que él jamás habría esperado que Lupillo hablara como lo hizo, sobre todo después de que éste asegurara que su amor por la cantante lo lleva a protegerla, por sobre todas las cosas?