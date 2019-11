El festival que va a juntar a Los Ángeles Azules y Los Tucanes de Tijuana con Don Omar, Migos y Miguel en San Diego

View this post on Instagram

#Repost @wonderfrontfest ・・・ 📌 SAVE, BOOKMARK, SCREENSHOT THIS POST!📌 In anticipation of the SINGLE DAY TICKET SALE this Friday 10/11, we present the latest version of the lineup. . Do you have a favorite day? . Don't forget to sign up for our Wonderlist for early access to single day tickets during the pre-sale on 10/9 & 10/10. Click the link in our Wonderlist Story Highlight to subscribe. 📩 . #wonderfrontfestival #wonderfront #livemusic #festival #musicfans #musicscene #sdmusicscene #sandiegomusic #sdmusic #musicfestival #exploresandiego #discoversd #wheresandiego #visitsd #visitsandiego #sd #sandiegoevents #sdliving #sandiegolife #nightout